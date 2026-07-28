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Ultimo aggiornamento: 10:03

Figuraccia Nazionale, la disperata caccia a un ct per l’Italia: oggi il Consiglio con Malagò | Chi sono i candidati

di Daniele Fiori
e Domenico Cannizzaro
Dopo il caso Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, durati appena 16 giorni, il presidente Figc deve ricominciare da capo. Sul tavolo pare ci siano solo due opzioni: Roberto Mancini o Antonio Conte, spinto dalla Serie A
Figuraccia Nazionale, la disperata caccia a un ct per l’Italia: oggi il Consiglio con Malagò | Chi sono i candidati
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Momenti chiave

  • Oggi il Consiglio federale decisivo
  • I candidati: ora è duello tra Mancini e Conte
  • Figuraccia Nazionale: il progetto morto in 16 giorni
    • 10:03

      Oggi il Consiglio federale decisivo

      Il Consiglio federale di oggi, martedì 28 luglio, mai così atteso, proverà a chiudere una parte di questa telenovela trovando l’intesa su un nome ora che non c’è bisogno di passare per una scelta condivisa. Malagò deve pronunciare il nome del futuro ct, sperando che poi non arrivino altri intoppi o brutte sorprese. 

    • 10:03

      Tutte le grane del presidente

    • 10:03

      I candidati: ora è duello tra Mancini e Conte

      Così adesso per la panchina azzurra a prendere nuovamente forma sono rimasti i due nomi che erano sul tavolo, ovvero i due ex ct Antonio Conte e Roberto Mancini. Perchè l’ultima parola è e resta quella del presidente federale che, nell’incontro con le componenti, ha riproposto proprio le due figure che fin da subito, da quando ad aprile si era dimesso Rino Gattuso, sono sembrate le più idonee e spendibili per ripartire. Conte è il grande favorito ma soprattutto il preferito dei club di A che l’hanno sponsorizzato fin da subito, Mancini è amico personale del presidente federale e compagno di tante partite di calcetto al circolo Aniene. “Sto lavorando, a breve saprete tutto. Martedì in Consiglio ci saranno delle novità sul ct”, ha dichiarato Malagò.

    • 10:02
    • 10:00

      Figuraccia Nazionale: il progetto morto in 16 giorni

      Tutto da rifare, si torna al punto di partenza. Ed è caos Nazionale. Dopo 16 giorni Paolo Maldini e Leonardo lasciano i rispettivi ruoli di dt e di advisor della Nazionale. Il largo progetto di durata decennale che doveva ridare linfa al calcio italiano evapora prima ancora di nascere al termine di una giornata fitta di colloqui, telefonate, tentativi di intesa mai davvero efficaci. Maldini ha mantenuto la parola: aveva promesso dimissioni qualora fosse saltato il nome di Pirlo e così è stato. Malagò ora deve accettare le conseguenze della sua scelta e provare a tirare fuori un nome per il futuro ct. È passato oltre un mese dalla sua elezione e la Nazionale non ha ancora un commissario tecnico: una figuraccia.