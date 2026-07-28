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Ultimo aggiornamento: 14:54

L’assistente parlamentare cileno Omegna si dimette dopo la diffusione di un video con battute su pedofilia e autismo

di Redazione Esteri
Dopo la diffusione del video sui social, Italo Omegna ha presentato le dimissioni. Il suo partito, il Partito Nazionale Libertario, ha preso le distanze dall'episodio e dalle sue dichiarazioni
L’assistente parlamentare cileno Omegna si dimette dopo la diffusione di un video con battute su pedofilia e autismo
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Italo Omegna, esponente del Partito Nazionale Libertario (Pnl) in Cile, si è dimesso dal suo incarico di assistente parlamentare del deputato di destra Hans Marowski ed è stato rimosso dal ruolo di direttore delle relazioni esterne dell’Instituto Mises Cono Sur.

È successo dopo la diffusione sui social di un video registrato durante una festa privata di compleanno, nel quale Omegna consegna alcuni regali accompagnandoli con commenti offensivi e a sfondo sessuale legati alla pedofilia e ai bambini con disturbo dello spettro autistico.

Diversi schieramenti politici hanno definito le frasi “inaccettabili” e “ripugnanti” e lo stesso Omegna ha presentato le dimissioni dall’incarico di assistente parlamentare, accettate da Marowski che ha ribadito che le dichiarazioni del suo collaboratore non rappresentano né lui né il partito.

Lo ha sottolineato anche Johannes Kaiser, leader del Pnl, che ha preso le distanze dall’episodio e ha precisato che il programma online La Cofradía, nell’ambito del quale si è svolta la festa, non è legato ufficialmente al partito. Anche l’Instituto Mises Cono Sur ha annunciato l’avvio della procedura per la sua rimozione.

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