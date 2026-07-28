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Ultimo aggiornamento: 11:48

Ct Italia, Abodi: “Ognuno fa i conti con la propria coscienza. Malagò mi ricorda Gigi Proietti”

di Redazione Sport
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Continua il botta e risposta tra il ministro dello Sport e il presidente della Figc dopo il caso Pirlo e il caos attorno alla Nazionale di calcio
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“Io sto al mio posto, ma mi aspetto che venga recuperata una figuraccia che oggettivamente è stata fatta”. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, torna a ribadire il concetto che è stato al centro del botta e risposta con il presidente della Figc, Giovanni Malagò, sul caso Pirlo e sulla Nazionale che ancora resta senza un ct.

“Brutte figure? Bisogna vedere da parte di chi“, aveva risposto Malagò al primo affondo di Abodi. Poi aveva aggiunto: Devo dire che il mondo di Andrea Abodi, con il quale oggi ho ottimi rapporti, è uno di quei mondi che non può parlare di brutte figure che ce ne sono state tante da tante parti”. La contro-replica del ministro: “Malagò mi ricorda un po’ Gigi Proietti“. Poi ha aggiunto: “Non ho mai creduto che le brutte figure di uno possano distrarre da quelle di un altro”.

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