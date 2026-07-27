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Era partito da Roma sabato intorno alle 12.40 e dopo un viaggio di nove ore sarebbe dovuto atterrare a Filadelfia. Ma tre ore dopo il decollo il volo AA719, operato da un Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines, è stato dirottato verso l’aeroporto di Dublino dopo che la maggior parte dell’equipaggio di cabina ha avvertito un malore. La notizia, riferita su X dall’esperto di aviazione @XJonNYC, è stata poi rilanciata da diversi siti specializzati, tra cui Simple Flying.

Secondo quanto riferito, i piloti hanno deciso di dirottare l’aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un’emergenza medica a bordo. Rapporti successivi hanno affermato che sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del Boeing 787 hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri. In una dichiarazione a Simple Flying, la compagnia aerea ha parlato di un “odore sgradevole segnalato a bordo” e ha affermato che l’aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato.