Una caramella ingerita nel modo sbagliato, pochi istanti di paura e un intervento che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. È successo a Stornara, piccolo comune dei Cinque Reali Siti, in provincia di Foggia, dove un bambino di tre anni è stato salvato grazie alla prontezza e alla preparazione di una giovane di 23 anni. A intervenire è stata Anastasia, ex militare dell’Esercito italiano oggi estetista, che ha praticato al piccolo la manovra di Heimlich, la tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree quando un corpo estraneo impedisce la respirazione.

“Ero a casa – ha raccontato la giovane all’Ansa – quando mia madre ha attirato la mia attenzione perché sentiva delle urla di una donna che chiedeva aiuto dall’esterno. Mi sono precipitata fuori e ho capito subito cosa stava accadendo”. Davanti a lei c’erano il bambino, tenuto in braccio dalla madre, e la nonna che chiedevano disperatamente aiuto. Il piccolo non riusciva più a respirare. Anastasia non ha perso tempo: ha applicato la manovra e, dopo pochi momenti di tensione, il bambino ha ripreso a respirare. “Ho praticato la manovra e il piccolo si è ripreso”, ha raccontato con semplicità la 23enne, protagonista di un gesto che ha ricevuto il plauso dell’intera comunità.

La vicenda è stata resa nota dal sindaco di Stornara, Roberto Nigro, attraverso un post sui social. Il primo cittadino ha voluto incontrare personalmente Anastasia in municipio per ringraziarla “a nome di tutta la comunità” per “lo straordinario gesto di coraggio, prontezza e freddezza con cui ha salvato la vita a un bambino di soli tre anni”.

Secondo il sindaco, a fare la differenza è stata proprio la formazione ricevuta dalla giovane: “La sua preparazione, maturata grazie ai corsi di primo soccorso, è stata fondamentale per evitare una tragedia. Un vero esempio di senso civico per tutti noi”. Anastasia ha spiegato di aver imparato queste tecniche durante il periodo trascorso nell’Esercito e già negli anni della scuola superiore, attraverso le lezioni dedicate al primo soccorso. Un’esperienza che oggi considera fondamentale.

“Credo che queste manovre debbano diventare obbligatorie anche durante il percorso scolastico – ha detto –. Tutti dovrebbero saperle praticare. Cosa sarebbe accaduto se in quel momento non ci fosse stato nessuno in grado di intervenire? È necessario impararle”. Proprio sulla necessità di diffondere la cultura del primo soccorso il Comune di Stornara ha annunciato nuove iniziative. A settembre, ha fatto sapere il sindaco Nigro, saranno organizzati corsi gratuiti aperti ai cittadini: “Imparare queste manovre è un piccolo gesto che può fare una differenza immensa”.