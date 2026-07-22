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Ultimo aggiornamento: 22:34

Morte di Fakir, in esclusiva sul TgLa7 il video dei momenti che precedono l’intervento della polizia

di F. Q.
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Un video esclusivo del Tg La7 documenta i momenti che hanno preceduto la morte del 42enne Abderrahim Fakir nel corso dell’intervento di polizia di domenica scorsa. Nel filmato, girato da un residente, l’uomo è sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo. Fakir lo zittisce.
Il tg La7 cita poi gli avvocati dei poliziotti, secondo i quali subito dopo Fakir si sarebbe scagliato contro un uomo che stava parcheggiando l’auto – questo non si vede nel video – e a quel punto gli agenti sarebbero intervenuti.

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