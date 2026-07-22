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“Stamattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ovvero questa maggioranza, ha votato pernegare alla procura le chat tra l’ex sottosegretario Delmastro e una persona coinvolta con la camorra. Per noi oggi i lavori finiscono qui. Il Movimento 5 stelle non prosegue i lavori. Perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della presidente del Consiglio e una persona collegata con la camorra. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse. Occupiamo l’aula e i banchi del governo”. Lo ha detto il capogruppo M5s Luca Pirondini in Aula al Senato prima che i pentastellati occupassero i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera.