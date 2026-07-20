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Dopo il rifiuto da parte di Turchia ed Egitto, la Scarlet Lady attracca in Italia: la prima tappa è stata mercoledì 15 luglio a Trieste, dove sono sbarcati 1.900 passeggeri e ne sono saliti a bordo altrettanti, mentre oggi si prepara a sbarcare a Palermo prima di ripartire per concludere il viaggio a Barcellona.

La crociera della Virgin Voyages dedicata al mondo Lgbtqi+ ospita passeggeri da tutto il mondo. Il tour è organizzato dalla Atlantis Events, come comunicato da una nota della Gay Street di Palermo, che commenta: “Per questo evento storico la Gay Street di Palermo con il Bunker Club questa notte resteranno aperti per accogliere i 2.600 passeggeri della Scarlett Lady”. La nota parla di un beneficio per la città “sia a livello turistico che a livello di immagine internazionale. Da quando è stata aperta la Gay Street il turismo Lgbtqi+ a Palermo si è triplicato rispetto agli altri anni, confermato da un sondaggio investigativo della European Gay Network di Barcellona”.

Sulla Scarlet Lady sono presenti boutique di lusso, venti ristoranti, una proposta gastronomica premiata, spettacoli di livello internazionale ed esperienze per il benessere, oltre a feste, musica e dj set. Un’esperienza che rispecchia la filosofia del brand: “Come As You Are“.