La Cassazione ha annullato le ordinanze cautelari, ma il presidente dei Palestinesi in Italia resta detenuto. Secondo la Procura di Genova, parte dei fondi raccolti come aiuti umanitari è arrivata ad associazioni riconducibili a Hamas

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“Qualora l’attività di sostegno alle vittime, la denuncia delle sofferenze della popolazione civile e la difesa dei principi di umanità dovessero essere interpretate come elementi di ‘terrorismo‘, non potrei che ribadire la coerenza delle mie convinzioni e delle mie azioni”. Lo scrive dal carcere di massima sicurezza dove è detenuto in via cautelare Mohammad Hannoun , presidente dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp odv), che affida a una “Lettera a un giudice” la propria ricostruzione dell’attività svolta per anni a sostegno della popolazione palestinese per avere “l’accertamento obiettivo dei fatti”.

Hannoun è stato massima trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi, delle norme internazionali e delle disposizioni che disciplinano le attività di solidarietà, assistenza e cooperazione umanitaria”. è stato arrestato il 27 dicembre 2025 con l’accusa di finanziamento al terrorismo palestinese . Nella sua lettera chiarisce l’operato della sua associazione, che, scrive, ha “sempre operato nellae nel pieno rispetto delle leggi, delle norme internazionali e delle disposizioni che disciplinano le attività di solidarietà, assistenza e cooperazione umanitaria”.

Procura di Genova, parte dei fondi raccolti come aiuti umanitari è arrivata ad associazioni riconducibili a Hamas. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il quadro indiziario, pur escludendo il materiale proveniente dall’intelligence israeliana. Ad aprile Hannoun , intanto, resta in carcere. Dal giorno dell’arresto, riferisce il suo avvocato Dario Rossi, non gli è stato ancora consentito di incontrare i familiari in presenza, ma soltanto in videochiamata, nonostante le ripetute richieste dei difensori. Secondo la, parte dei fondi raccolti come aiuti umanitari è arrivata ad associazioni riconducibili a. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il quadro indiziario, pur escludendo il materiale proveniente dall’. Ad aprile la Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze cautelari e chiesto di verificare le fonti dell’indagine , la natura delle organizzazioni finanziate e la consapevolezza degli indagati sulla destinazione dei fondi., intanto, resta in carcere. Dal giorno dell’arresto, riferisce il suo avvocato, non gli è stato ancora consentito diin presenza, ma soltanto in videochiamata, nonostante le ripetute richieste dei difensori.

Per Hannoun , i fondi raccolti sono andati integralmente a progetti “espressione concreta delle finalità statutarie dell’Associazione e del suo impegno a favore della solidarietà internazionale, della cooperazione tra i popoli e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alle condizioni di vita della popolazione palestinese”.

Tra i “numerosi progetti di carattere umanitario e sociale” realizzati negli anni, Hannoun cita “programmi di adozione a distanza destinati a bambini rimasti orfani”, per garantire “sostegno economico, assistenza sanitaria e migliori opportunità di crescita e formazione”; iniziative a sostegno del sistema scolastico palestinese, con la fornitura di materiale didattico e il supporto agli studi superiori e universitari; infine l’assistenza alle fasce più vulnerabili, attraverso la “distribuzione di pasti caldi, pacchi alimentari, kit igienici e contributi economici destinati a soddisfare bisogni essenziali”.

Nella stessa cornice colloca la partecipazione “a manifestazioni pubbliche e iniziative di sensibilizzazione improntate ai valori della pace, della giustizia, dell’uguaglianza e della fratellanza tra i popoli”. Eventi nei quali ha “più volte espresso pubblicamente posizioni critiche nei confronti delle politiche e delle azioni che hanno determinato gravissime conseguenze per la popolazione civile palestinese”. Aggiunge di aver denunciato ogni atto di terrorismo e di aver “altresì richiamato dichiarazioni pubbliche attribuite a esponenti israeliani che ritengo significative per comprendere il clima nel quale tali eventi si sono sviluppati”.

La netta distinzione tra sostegno alla popolazione palestinese e sostegno a Hamas è stata pubblicamente ribadita da Hannoun in diverse occasioni. Nel novembre 2023, durante una manifestazione per chiedere che il governo facilitasse una missione per portare aiuti umanitari e medicinali a Gaza, aveva scandito al microfono: “I palestinesi non sono Hamas, nessuno viene qua per dire viva Hamas, siamo tutti qui per dire stop alla guerra, stop al massacro”. E ancora: “Noi condanniamo senza se e senza ma ogni forma di terrorismo, in particolare quello dello Stato israeliano, che compie uno sterminio a Gaza”.

Hannoun descrive una “profonda contrapposizione tra chi opera per la tutela della vita, della giustizia e dell’uguaglianza e chi, al contrario, persegue logiche di dominio attraverso il ricorso alla forza e alla guerra” e ribadisce la scelta dell’associazione di collocarsi “dalla parte delle vittime, degli oppressi e di quanti rivendicano il riconoscimento dei propri diritti fondamentali. In questo senso, ci siamo sempre identificati con le aspirazioni del popolo palestinese alla libertà, all’autodeterminazione e alla piena tutela dei diritti riconosciuti dal diritto internazionale”. Intervistato da ilfattoquotidiano.it aveva aggiunto: “Condanno ogni forma di terrorismo e non facciamo distinzione tra musulmani, cristiani ed ebrei , noi siamo per salvare le vite umane, non per uccidere”. Nella sua lettera,descrive una “profondatra chi opera per la tutela della vita, della giustizia e dell’uguaglianza e chi, al contrario, persegue logiche di dominio attraverso il ricorso alla forza e alla guerra” e ribadisce la scelta dell’associazione di collocarsi “, degli oppressi e di quanti rivendicano il riconoscimento dei propri diritti fondamentali. In questo senso, ci siamo sempre identificati con le aspirazioni del popolo palestinese alla libertà, all’autodeterminazione e alla piena tutela dei diritti riconosciuti dal diritto internazionale”.

L’impianto accusatorio è analogo a quello già esaminato in precedenti inchieste a Genova e Roma, poi archiviate. In quei procedimenti i giudici avevano escluso che il fatto di destinare aiuti anche, tra gli altri beneficiari, agli orfani di “miliziani palestinesi” fosse sufficiente a dimostrare un finanziamento ad Hamas. Avevano inoltre ribadito la necessità di distinguere tra fondi destinati ad attività terroristico-militari e aiuti rivolti a finalità socio-assistenziali, anche quando gli enti beneficiari operino in territori governati da Hamas.

“La solidarietà, la beneficenza e l’assistenza umanitaria costituiscono la ragione stessa della nostra esistenza associativa”, scrive Hannoun . Per Dario Rossi, che insieme a Fabio Sommovigo difende Hannoun , la seconda ordinanza cautelare “ricalca in larga parte” quella già annullata con rinvio dalla Cassazione. L’accusa si concentra sul denaro inviato a Gaza e sui rapporti di Hannoun con Osama Alisawi, indicato come legato ad Hamas. Finora, secondo la difesa, restano “congetture su un’interpretazione unilaterale e forzata degli elementi indiziari”. La Cassazione, ricorda Rossi, ha chiesto di accertare se le associazioni destinatarie fossero realmente un paravento per finanziare Hamas, ma il nuovo provvedimento non avrebbe colmato quei vuoti.