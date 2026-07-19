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I fratelli influencer della “manosfera” ed eroi del mondo Maga, Andrew e Tristan Tate, sono stati arrestati a Miami e rischiano l’estradizione in Gran Bretagna, dove sono accusati, tra le altre cose, di stupro e traffico sessuale.

I due fratelli, che con il loro impero sui social media promuovono ricchezza, dominio maschile e misoginia, sono stati presi in custodia dagli U.S. Marshals in virtù di un mandato di arresto, come ha spiegato all’Associated Press il portavoce dell’agenzia, Brady McCarron.

I Tate, accusati di decine di capi di imputazione, tra cui stupro e traffico di donne avvenuto tra il 2010 e il 2017, prima campioni di kickboxing, con doppia cittadinanza britannica e americana, erano scappati dalla Gran Bretagna nel 2015 dopo che Andrew era stato accusato da tre donne di stupro e strangolamento. Da lì i fratelli si erano rifugiati in Romania dove godevano di una parziale immunità. Poi, nel 2022, dopo la denuncia di una presunta vittima, erano finiti di nuovo sotto inchiesta, a Bucarest questa volta, per traffico di esseri umani, traffico di minori, pedofilia e riciclaggio: l’accusa era di aver partecipato a un sistema per adescare donne a scopo di sfruttamento sessuale. Nonostante i domiciliari e l’obbligo di firma, dopo la rielezione di Donald Trump, il caso si è mano a mano silenziato e le misure alleggerite fino all’aprile scorso, quando i due hanno potuto lasciare la Romania con un jet privato in direzione Florida dopo la revoca di tutte le misure nei loro confronti.

Secondo una persona informata sui fatti, i due dovrebbero comparire davanti al tribunale federale di Miami all’inizio della prossima settimana. Nel Regno Unito i due fratelli devono rispondere, in totale, di 59 capi d’accusa, 42 a carico di Andrew e 17 a carico di Tristan. La Procura della Corona del Regno Unito ha affermato che, oltre alle accuse rese pubbliche contro i fratelli nel 2025, relative a presunti crimini contro tre donne, abusate a nord di Londra, dove i due sono cresciuti, sono state formulate 38 nuove accuse riguardanti “altre quattro vittime”. Entrambi i fratelli sono accusati di stupro e tratta di esseri umani. Andrew Tate deve affrontare un’ulteriore accusa di sfruttamento della prostituzione e 19 accuse “per reati relativi a immagini indecenti di minori e pornografia estrema”, secondo le autorità britanniche

Come riportato dai loro avvocati, i Tate negano le accuse. Joseph McBride, avvocato che li rappresenta, in un’intervista telefonica ha definito le nuove accuse provenienti dal Regno Unito “sporcizia e calunnia” intese a far fallire le cause per diffamazione intentate dai fratelli negli Stati Uniti: “Siamo fiduciosi che, una volta che un giudice competente esaminerà i fatti e che il Dipartimento di Giustizia affronterà questo grave abuso di potere, Andrew e Tristan Tate saranno rilasciati. L’America non fa il lavoro sporco della Gran Bretagna in politica”

Chi sono i fratelli – Andrew Tate, 39 anni, ha raggiunto la notorietà partecipando al reality show britannico Big Brother nel 2016. La partecipazione però non è finita bene: l’influencer è stato espulso dal programma dopo la diffusione di un video che sembrava mostrare Tate mentre aggrediva una donna. Lui e suo fratello Tristan, di un anno più piccolo, sono sostenitori del presidente Usa Donald Trump. Andrew Tate ha oltre 10 milioni di follower su X, ma è stato espulso da piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram per aver violato le linee guida sull’incitamento all’odio.

Diverse le affermazioni controverse dei due. Tra quelle di Andrew figurano commenti secondo cui le donne vittime di violenza sessuale dovrebbero assumersi una parte della responsabilità per le aggressioni subite, descrizioni esplicite di come potrebbe aggredire delle donne e critiche nei confronti di chi cerca aiuto per problemi di salute mentale. Se rispetto all’accusa di stupro e tratta di esseri umani i fratelli hanno sempre negato, riguardo alle dichiarazioni violente e misogine i due hanno frenato, dicendo che sono state estrapolate dal contesto e che andavano intese come scherzi.