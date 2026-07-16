"I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato presso la Fondazione per l’infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia", si legge in un breve comunicato della Protezione Civile. Ancora da accertare quali siano le cause che hanno provocato l'incendio

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Sono già 11 i morti in un incendio divampato in un orfanotrofio della periferia di Algeri, in Algeria. I soccorritori della Protezione Civile locale non hanno ancora specificato l’età delle vittime ma è plausibile che tra esse vi siano anche dei bambini, mentre altre 19 persone risultano ferite. Il rogo non è ancora stato domato e si teme che il numero delle vittime possa salire ancora.

“I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato presso la Fondazione per l’infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia – si legge in un breve comunicato dell’ente – Il bilancio provvisorio delle vittime è di 11 decessi”. Ancora da accertare quali siano le cause che hanno provocato l’incendio.