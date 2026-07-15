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Ultimo aggiornamento: 12:11

Auto in fiamme, fuoco e scontri: caos a Parigi dopo l’eliminazione dal Mondiale

di Redazione Sport
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Tensioni anche a Lione, dove diverse centinaia di persone si erano radunate in Place Bellecour per seguire la partita. Al termine dell'incontro si sono formati piccoli gruppi, composti in prevalenza da giovani, che hanno lanciato oggetti
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Disordini nella notte a Parigi e Lione dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna (0-2) nella semifinale dei Mondiali. Secondo un primo bilancio della Prefettura di polizia di Parigi, riportato da Bfmtv, nella capitale e nella sua area metropolitana sono state arrestate 141 persone, soprattutto per il lancio di mortai pirotecnici (dei tubi per sparare fuochi d’artificio) contro le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Gli incidenti non hanno provocato feriti gravi.

Tensioni anche a Lione, dove diverse centinaia di persone si erano radunate in Place Bellecour per seguire la partita. Al termine dell’incontro si sono formati piccoli gruppi, composti in prevalenza da giovani, che hanno lanciato oggetti e mortai pirotecnici contro gli agenti. La polizia è intervenuta fermando una ventina di persone, nate tra il 2002 e il 2011. Al momento non si segnalano feriti né danni materiali di rilievo.

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