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Ultimo aggiornamento: 14:15

È una parodia o fa sul serio? L’influencer di Futuro nazionale scimmiotta Mussolini in decine di video: ecco il risultato

di Redazione Politica
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Emanuele Ajello si presenta con la celtica al collo, gesti e tono tipici della retorica mussoliniana. E ora le sue performance lo hanno portato a La Zanzara
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Più di 100mila follower sui social, piglio militaresco, retorica da Ventennio e celtica in bella mostra. Emanuele Ajello, ex attore, è referente del comitato 919 di Futuro nazionale, a Milano. Da settimane i suoi video, in cui commenta l’attualità, elogia Roberto Vannacci e attacca la sinistra, sono commentati da centinaia di persone, che gli domandano se faccia sul serio o se, la sua, non sia in realtà una specie di parodia (del Duce e del mondo che il leader di FnV si sta portando dietro).

Sia come sia, le sue performance hanno attirato l’attenzione di Giuseppe Cruciani. Ed ecco allora Ajello partecipare a La Zanzara. “Combattenti di terra, di mare e dell’aria…”.

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