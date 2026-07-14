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Più di 100mila follower sui social, piglio militaresco, retorica da Ventennio e celtica in bella mostra. Emanuele Ajello, ex attore, è referente del comitato 919 di Futuro nazionale, a Milano. Da settimane i suoi video, in cui commenta l’attualità, elogia Roberto Vannacci e attacca la sinistra, sono commentati da centinaia di persone, che gli domandano se faccia sul serio o se, la sua, non sia in realtà una specie di parodia (del Duce e del mondo che il leader di FnV si sta portando dietro).

Sia come sia, le sue performance hanno attirato l’attenzione di Giuseppe Cruciani. Ed ecco allora Ajello partecipare a La Zanzara. “Combattenti di terra, di mare e dell’aria…”.