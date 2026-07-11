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Dopo la pole position, Marc Marquez domina e vince anche la gara Sprint del Gp di Germania. Il Sachsenring si conferma il circuito più congeniale al talento del campione spagnolo, che mette in fila il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, comunque bravi a rimanere in scia fino all’ultimo giro. Una tripletta Ducati che riapre definitivamente anche la corsa per il Mondiale, vista la caduta nelle qualifiche che ha messo ko Marco Bezzecchi. Ora Marc Marquez è distante appena 32 punti dalla vetta, occupata in questo momento da Jorge Martin, solo sesto al traguardo oggi. Ma anche Di Giannantonio può coltivare sogni iridati: adesso il pilota romano del team VR46 è terzo ad appena 13 punti dallo spagnolo dell’Aprilia.

Già, proprio l’Aprilia sta soffrendo particolarmente in Germania. Dopo lo choc della caduta di Bezzecchi – si è fratturato la clavicola, sarà operato – nella sprint ha raccolto il quarto e quinto posto del team Trackhouse con Ogura e Fernandez, che hanno chiuso appunto davanti a Martin. La Ducati invece torna a sorridere piazzando tre piloti sul podio e vedendo una classifica iridata sempre più compatta, in cui ora anche Marc Marquez e Di Giannantonio sono definitivamente della partita.

Lo spagnolo poi sembra tornato in versione cannibale: oggi ha vinto la 19esima Sprint della sua carriera, nuovo record, la quarta della stagione. Mentre il compagno di team Pecco Bagnaia ha chiuso solo settimo, Marquez fa di nuovo la differenza in sella alla Desmosedici. E solo con la sua ombra è riuscito in poche gara a distruggere quasi l’intero vantaggio che aveva accumulato l’Aprilia con un inizio di stagione quasi perfetto.

Gp Germania, l’ordine d’arrivo della Gara Sprint

Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) Jorge Martin (Aprilia Racing) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) Diogo Moreira (Honda LCR) Luca Marini (Honda HRC Castrol) Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) Joan Mir (Honda HRC Castrol)

La nuova classifica della MotoGp dopo la Sprint di oggi