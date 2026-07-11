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Ultimo aggiornamento: 12:38

MotoGp, non c’è pace per Bezzecchi: cade anche in Germania, frattura scomposta alla clavicola. Torna in Italia per operarsi

di Redazione Sport
Il pilota italiano è caduto nel Q2, quando nel corso del primo run, il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto ed è stato sbalzato dalla moto. Secondo incidente dopo quello di Assen, ma con conseguenze più gravi
MotoGp, non c’è pace per Bezzecchi: cade anche in Germania, frattura scomposta alla clavicola. Torna in Italia per operarsi
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Periodo nero per Marco Bezzecchi: dopo la caduta ad Assen, il pilota Aprilia è finito a terra anche al Sachsenring con conseguenze gravi. Bezzecchi si è infatti procurato una frattura scomposta alla clavicola sinistra e torna in Italia per operarsi. A comunicarlo è la stessa Aprilia con una nota ufficiale: “In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile”.

Bezzecchi è caduto nel Q2, quando nel corso del primo run, il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Un incidente con conseguenze decisamente più gravi rispetto ad Assen: Bezzecchi salta ovviamente sia la Sprint che la gara di domenica. Atteso il suo rientro in Italia per sottoporsi poi all’intervento alla clavicola. Da capire poi quando tornerà in pista.

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