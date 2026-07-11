L'azzurro ha vinto gli ultimi nove precedenti e da sei partite consecutive non lascia nemmeno un set al tedesco: questa è però una sfida diversa dalle altre, per vari motivi

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Jannik Sinner per un double riuscito solo all’élite del tennis, Alexander Zverev per il secondo Slam in carriera, che sarebbe anche il secondo consecutivo. Il numero uno al mondo e il numero due (da lunedì) – dopo aver sconfitto rispettivamente Djokovic e Fery – si affrontano nell’atto conclusivo dello Slam londinese, sul prato verde più prestigioso che ci sia nel tennis. I due si affrontano per la quinta volta nel 2026, la seconda in una finale: tutti i precedenti di quest’anno sono però avvenuti in dei Masters 1000. A vincere è sempre stato Sinner, ma questa è una sfida diversa, per vari motivi.

Zverev arriva senza il peso e l’assillo del primo Slam: la vittoria al Roland Garros è stata liberatoria da questo punto di vista. In più si gioca sull’erba, superficie dove prima di quest’anno non ha mai ottenuto grandi risultati: l’averlo fatto adesso, a distanza di un mese dal successo più grande della sua carriera, è un’iniezione di fiducia notevole. E poi Zverev ha ormai acquisito la consapevolezza di poter essere l’unico oggi a dar fastidio a Sinner in assenza di Carlos Alcaraz. “Devo pensare di poter vincere”, ha dichiarato il tedesco dopo il successo contro Fery.

Sinner-Zverev, i precedenti

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono affrontati 14 volte in carriera, con l’altoatesino in vantaggio per 10-4 nei precedenti. Il dato che fa impressione è però quello degli ultimi nove: ha sempre vinto Sinner. Negli ultimi sei non gli ha nemmeno lasciato un set. Gli ultimi quattro sono tutti nel 2026: tre semifinali e una finale, sempre in un Masters 1000. Indian Wells, Miami, Montecarlo in semifinale, Madrid in finale. Detta così, a Wimbledon sembra quasi non dover esserci storia. Invece no, perché sarà una sfida completamente diversa: è la prima su erba, Zverev arriva con consapevolezze diverse, per Sinner è la prima finale Slam del 2026. Insomma un contesto nuovo, circostanze nuove per entrambi.

2020 – Roland Garros, R4: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-3, 4-6, 6-3)

R4: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-3, 4-6, 6-3) 2020 – Cologne 2 , SF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-0 (7-6 3 , 6-3)

, SF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-0 (7-6 , 6-3) 2021 – US Open, R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-4, 7-6 7 )

R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-4, 7-6 ) 2022 – Masters 1000 Monte-Carlo , QF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-1 (5-7, 6-3, 7-6 5 )

, QF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-1 (5-7, 6-3, 7-6 ) 2023 – US Open , R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3)

, R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) 2024 – Masters 1000 Cincinnati , SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (7-6 9 , 5-7, 7-6 4 )

, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (7-6 , 5-7, 7-6 ) 2025 – Australian Open , F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)

, F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) 2025 – Vienna , F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)

, F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) 2025 – Parigi , SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-1)

, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-1) 2025 – ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-3)

RR: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-3) 2026 – Indian Wells , SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4)

, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) 2026 – Miami , SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6 4 )

, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6 ) 2026 – Montecarlo , SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-4)

, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-4) 2026 – Madrid, F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-2)

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Zverev

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scende in campo domenica 12 luglio per la finale del singolare maschile contro Alexander Zverev. I due si sfidano ovviamente sul Centre Court, il campo più prestigioso di Wimbledon, alle ore 17, come da tradizione per la finale di Wimbledon.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Zverev

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Ma c’è una novità: come in semifinale, il match viene trasmesso anche in chiaro, su Tv8 e in streaming su tv8.it.