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L’eliminazione del Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026 contro la Spagna ha portato anche a un caso che coinvolge Thibaut Courtois e il commissario tecnico Rudi Garcia. Dopo il ko per 2-1- con gol decisivo di Merino al minuto 88 su incertezza di Lammens – che ha portato le Furie Rosse in semifinale, il portiere del Real Madrid ha espresso tutto il proprio disappunto per la scelta dell’allenatore di sostituirlo durante la ripresa, al 71esimo, sul punteggio di 1-1. Courtois era stato costretto a chiedere l’intervento dello staff medico a causa di un problema fisico, ma avrebbe preferito restare in campo.

Garcia, invece, ha deciso di affidarsi a Senne Lammens, protagonista in negativo sull’azione che ha portato al gol decisivo della Spagna. Nel dopo gara il numero uno belga ha ricostruito quanto accaduto: “All’hydration break ho detto al mister che avrei voluto continuare, anche se non potevo correre i 100 metri“, ha raccontato. “Lui però ha risposto che se non ero al 100% mi avrebbe cambiato. Io avrei voluto continuare per almeno altri cinque minuti, vedere come andava. Alla fine però è lui che decide…”. L’amarezza per l’uscita dal torneo potrebbe avere conseguenze anche sul futuro di Courtois in Nazionale. Il portiere, infatti, non ha escluso l’ipotesi di fermarsi: “Mi piacerebbe prendermi una pausa, la Nations League non è una competizione importante“, ha spiegato, “vedremo se la Federazione accetterà, altrimenti questa potrebbe essere stata la mia ultima partita con il Belgio”.