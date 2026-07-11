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Ultimo aggiornamento: 12:40

MotoGp, pole position per Marc Marquez: “È andata come previsto”. Cade ancora Bezzecchi | La griglia di partenza

di Redazione Sport
Frattura alla clavicola per il pilota italiano, che torna in Italia e non parteciperà ovviamente alla gara. Completano la prima fila altre due Ducati: quella del team Gresini del fratello Alex Marquez e quella di Fabio Di Giannantonio (VR46)
MotoGp, pole position per Marc Marquez: “È andata come previsto”. Cade ancora Bezzecchi | La griglia di partenza
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Marc Marquez conquista la pole position al Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati firma il giro veloce in 1’19″041 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). Completano la prima fila altre due Ducati, quella del team Gresini del fratello Alex Marquez, più lento di appena 61 millesimi, mentre scatterà dalla terza casella in griglia Fabio Di Giannantonio (VR46), staccato di 0″147. Ottava l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che all’inizio del Q2 è caduto: il pilota italiano però non sarà presente. La caduta gli ha causato una frattura scomposta alla clavicola ed è pronto a tornare in Italia.

In quarta posizione c’è l’Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez, che precede il compagno di squadra Ai Ogura e la Yamaha di Fabio Quartararo. Settimo Franco Morbidelli (VR46). Chiude la terza fila lo spagnolo Jorge Martin. Partirà dalla decima casella la Ktm di Pedro Acosta, davanti a Pecco Bagnaia (Ducati) e Jack Miller (Yamaha Pramac).

MotoGp Germania, la griglia di partenza

  1. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’19″041
  2. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’19″102
  3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’19″188
  4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’19″192
  5. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’19″348
  6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’19″383
  7. Franco Morbidelli* (Ita) Ducati 1’19″532*
  8. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’19″613
  9. Jorge Martin (Esp) Aprilia 1’19″728
  10. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’19″740
  11. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’19″753
  12. Jack Miller (Aus) Yamaha 1’19″78

*tre posizioni di penalità in gara lunga, parte 10°

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