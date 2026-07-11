Sudafrica sotto choc: è morto Jayden Adams, 25enne che ha giocato gli ultimi Mondiali. “Soffriva di depressione”

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Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, è morto a pochi giorni dalla fine dell’avventura della sua Nazionale ai Mondiali 2026. Il giocatore è tragicamente scomparso all’età di 25 anni durante la pausa pre-campionato. Anche se le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns sono ancora oggetto di indagine, secondo diversi media locali, soffriva di depressione e si è tolto la vita. La sua scomparsa arriva a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta.

Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un’ottima Coppa del Mondo con i Bafana Bafana, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo. Il Sudafrica è stato poi eliminato ai sedicesimi di finale, dopo una sconfitta di misura per 1-0 contro i co-organizzatori del Canada, con Adams che ha giocato da titolare le prime due partite della nazionale ai Mondiali. Ha collezionato nove presenze in nazionale.

“Il SAFPU è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden aveva rappresentato il Sudafrica fino a poco tempo prima ai Mondiali Fifa del 2026 , portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio , coraggio e distinzione”, si legge in un comunicato del sindacato dei calciatori sudafricani (Safpu). “La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l’intero Paese. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Adams, al Mamelodi Sundowns, allo Stellenbosch FC, ai Bafana Bafana e a tutti coloro le cui vite sono state toccate dalla sua presenza”, conclude la Safpu.