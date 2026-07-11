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Il caso Nicolò Zaniolo scuote il pre-ritiro dell’Udinese. L’attaccante non si è presentato nemmeno all’ultima seduta di allenamento al centro sportivo Bruseschi e, secondo quanto filtra dal club, l’assenza non sarebbe legata ad alcun problema fisico. La società continua a sollecitare il rientro del giocatore, anche attraverso comunicazioni formali, ma finora senza ottenere risultati: Zaniolo è al mare.

L’Udinese, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare al numero 10. Il direttore dell’area tecnica Gökhan Inler ha confermato che restano da limare alcuni dettagli dell’accordo, mentre la società prova ancora a ricucire il rapporto. D’altronde Zaniolo è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, chiusa con sei gol e sei assist, tornando protagonista dopo anni difficili.