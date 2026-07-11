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Ultimo aggiornamento: 16:50

Le incredibili immagini della Loira prosciugata a causa della siccità: il fiume più lungo di Francia è una distesa di sabbia

di Redazione Esteri
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Il video sorprendente - e preoccupante - arriva dalla zona di Varades
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La Francia, come l’Italia, è alle prese con la crisi climatica e con la conseguente terza ondata di calore in meno di due mesi. Nel video si vede il fiume più lungo del Paese, la Loira, ridotto a una distesa di sabbia vicino a Varades.

In 24 dipartimenti è stata diramata l’allerta rossa per via del caldo estremo.

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