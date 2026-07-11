La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. “Condizionavano i servizi di Report”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Fratelli d’Italia si prepara a presentare un esposto in Procura su Sigfrido Ranucci e i suoi rapporti con il faccendiere pregiudicato Valter Lavitola. La notizia, anticipata dal Messaggero, è stata confermata da fonti parlamentari. A quanto riferisce il quotidiano romano, la denuncia riguarda in primis le parole del dirigente Rai Paolo Corsini – vicino a FdI – riportate da Repubblica e Corriere, poi smentite in parte dall’interessato: “So che chi aveva un problema con Report spesso andava da Lavitola. Quando è uscito il nome di Lavitola ho subito pensato che ci fosse qualcosa di strano dietro“, ha detto il direttore degli Approfondimenti del servizio pubblico. I meloniani, inoltre, insinuano che la trasmissione condotta da Ranucci si sia accanita contro esponenti laziali del partito a causa delle mancate autorizzazioni, da parte di enti locali guidati da FdI, ai progetti di Lavitola nel campo delle energie rinnovabili.

La mossa dei meloniani arriva subito dopo quella della Rai, che tramite la Direzione apprfondimenti guidata da Corsini ha annunciato la sospensione della messa in onda delle repliche estive di Report, “in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda”. Una decisione subito applaudita da Fratelli d’Italia, che ha lodato la scelta “a tutela del servizio pubblico”. Ranucci, che aveva già espresso “sconcerto e preoccupazione” per la sospensione, sabato è tornato a esprimersi con un post sui social: “Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese”, scrive.