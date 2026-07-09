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Alla fine di giugno una seconda ondata di calore ha colpito l’Europa occidentale e centrale, dopo quella di fine maggio, facendo registrare numerosi record di temperatura in Francia, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria. Questo aumento delle temperature è dovuto ai gas serra immessi nell’atmosfera dalle attività umane: produzione di energia (30%), industria (20%), agricoltura […]