Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:00 del 11 Luglio

La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda

di Redazione Cronaca
I numeri mostrano da un lato un miglioramento generale, dall’altro differenze significative tra le Regioni. I medici: "Ancora diseguaglianze territoriali da colmare"
La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda
Icona dei commenti Commenti

È il Veneto la regione con la migliore sanità d’Italia, seguita dall’Emilia-Romagna, che conquistare la seconda posizione scavalcando la Toscana scivolata al terzo posto. In quarta e quinta posizione si trovano rispettivamente il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento, seguite dalla Lombardia sesta in classifica. È quanto emerge dal monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) relativi al 2024, realizzato dal ministero della Salute. Il sistema analizza le Regioni sulla base di indicatori collocati in tre aree: assistenza ospedaliera, distrettuale e prevenzione. Tutte le Regioni, con l’eccezione di Calabria, Sicilia e, a sorpresa, Provincia autonoma di Bolzano, registrano un punteggio superiore a 60, la soglia di sufficienza, in tutte le macro-aree. I numeri restituiscono un quadro contrastante: se da un lato vi è un miglioramento generale, grazie anche agli investimenti del Pnrr e al rafforzamento dei servizi di prossimità, dall’altro persistono differenze significative tra le Regioni che incidono concretamente sull’equità di accesso alle cure.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione