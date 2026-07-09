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Ultimo aggiornamento: 14:15

Filiale chiusa e spedizioni riallocate dopo l’incendio alla Bartolini. L’azienda: “Possibili rallentamenti, ma massima trasparenza”

di Redazione Cronaca
L'azienda l'ha comunicato con una lettera ai clienti. Da domani, 10 luglio, le attività saranno progressivamente assorbite dalle filiali limitrofe per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile
Filiale chiusa e spedizioni riallocate dopo l’incendio alla Bartolini. L’azienda: “Possibili rallentamenti, ma massima trasparenza”
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A seguito dell’incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito la filiale BRT di Milano Bovisa, l’azienda ha avviato la riallocazione dei flussi logistici sulla propria rete nazionale per mantenere la continuità del servizio, come comunicato in una lettera ai clienti.

La società aggiunge che non ci sono feriti tra i collaboratori presenti in filiale al momento dell’incidente, che sono state avviate immediatamente le procedure di sicurezza e che è al lavoro con i Vigili del Fuoco e con le autorità competenti per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. Gli accertamenti sulle cause dell’incendio sono ancora in corso.

Nella lettera l’azienda informa che oggi, 9 luglio, la filiale di Milano Bovisa resta chiusa e non è operativa per spedizioni in partenza e in arrivo.

Da domani, 10 luglio, le attività saranno progressivamente assorbite dalle filiali limitrofe per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. BRT avverte che, nella fase di riorganizzazione, potrebbero verificarsi rallentamenti nella gestione delle spedizioni, assicurando però di essere “pienamente impegnata nel contenimento degli impatti operativi” e di voler garantire ai clienti “il massimo livello di trasparenza e supporto”, impegnandosi a fornire tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.

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