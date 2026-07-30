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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:06

In motorino sull’autostrada da Bologna verso la Puglia: aggira il casello e rimedia 1000 euro di multa. “Volevo arrivare a Bari”

di Redazione Cronaca
Il 43enne, fermato subito dopo il valico per il pedaggio a Sasso Marconi, ha spiegato agli agenti il suo piano per raggiungere con lo scooter il capoluogo del Tacco d'Italia
In motorino sull’autostrada da Bologna verso la Puglia: aggira il casello e rimedia 1000 euro di multa. “Volevo arrivare a Bari”
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Voleva andare da Bologna a Bari in motorino, ma il suo piano è sfumato quasi subito. Domenica mattina un cittadino straniero di 43 anni che si era lanciato nell’impresa è stato fermato dalla Polizia Stradale sul tratto appenninico della A1 Bologna-Firenze, prendendo anche una multa da 1000 euro.

A notarlo è stata la Centrale Operativa di Firenze, che ha segnalato ai colleghi bolognesi la presenza di un ciclomotore in autostrada, appena dopo il casello di Sasso Marconi verso sud. Agli agenti della Sottosezione di Pian del Voglio che lo hanno intercettato e bloccato in corsia di emergenza ha spiegato di essere entrato proprio a quel casello, aggirando la sbarra senza ritirare il biglietto e proseguendo con l’obiettivo di raggiungere la Puglia. I poliziotti lo hanno scortato in sicurezza fino alla prima uscita utile, a Badia, e gli hanno spiegato che quel tipo di mezzo non è ammesso in autostrada, oltre a dargli una penale di un migliaio di euro per aver violato il codice della strada.

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