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Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un capannone a Milano, in via Don Giovanni Minzoni 10. Si tratta di una sede della Bartolini, azienda della logistica specializzata nelle spedizioni. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’origine del rogo, sulla presenza di eventuali persone coinvolte o sull’entità dei danni provocati dall’incendio. Forti esplosioni sono state avvertite dall’interno del capannone. “Ho visto le fiamme da lontano e ho chiamato i soccorsi. Lavoro anche io in un’azienda vicina nel settore delle consegne e temo che ci sia qualcuno dentro”, dice un operaio presente davanti al rogo.

I vigili del fuoco stanno operando per circoscrivere l’incendio e verificare le condizioni di sicurezza del capannone. Saranno successivamente avviati gli accertamenti per ricostruire le cause dell’accaduto. Le fiamme – informano i pompieri – stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Per ora resta non coinvolta dal rogo la palazzina uffici. Le operazioni di soccorso sono molto complesse con appunto cinque squadre al lavoro per circoscrivere il rogo. Non si registrano al momento persone coinvolte.

Il rogo coinvolge circa 8 mila metri quadri di superficie e diversi container collegati alle rampe. Alle squadre di Milano si sono aggiunte a rinforzo del dispositivo di soccorso anche quelle del vicino Comando di Monza. L’incendio è ancora generalizzato e l’obiettivo dei vigili del fuoco è, oltre a quello di circoscrivere i numerosi focolai, anche di evitare che le fiamme colpiscano gli altri rimorchi collegati alle rampe.