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Ultimo aggiornamento: 9:42

Ucraina, raid russi nella notte: morte anche 2 bambine. Mosca: “Massiccio attacco su obiettivi militari”. Tusk: “Violato lo spazio aereo polacco”

di Redazione Esteri
Almeno 7 vittime. Mercoledì Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un "attacco massiccio". Gli attacchi giungono dopo l'incontro con Trump, durante il quale il presidente ucraino ha sollecitato gli Usa a concedere la licenza per la produzione dei missili intercettori
Ucraina, raid russi nella notte: morte anche 2 bambine. Mosca: “Massiccio attacco su obiettivi militari”. Tusk: “Violato lo spazio aereo polacco”
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Momenti chiave

  • Tusk: "Violato lo spazio aereo della Polonia"
  • Vittime a Kiev e Poltava
  • L'annuncio di Zelensky sulla possibilità di un pesante attacco notturno
  • Attacchi russi nella notte: 7 morti, anche due bambine
    • 09:40

      Mosca: “Massiccio attacco su obiettivi militari”

      Aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare” sono stati colpiti la scorsa notte nel “massiccio attacco” russo con droni e missili contro l’Ucraina, secondo quanto affermato dal ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhitomir, Riven, Vinnytsia e Dnipropetrovsk. “Sono stati colpiti anche una nave cargo nel porto di Yuzhny e due navi cargo a est e a sud di Odessa, che trasportavano armamenti e materiale militare”, aggiunge il ministero. Gli obiettivi colpiti, aggiunge il ministero della Difesa russo in un comunicato postato sul suo canale Telegram, “erano coinvolti nella produzione, stoccaggio e trasporto di armi missilistiche di vario tipo e droni, nonché nel funzionamento del sistema di controllo dello spazio aereo”.

    • 09:14

      Tusk: “Violato lo spazio aereo della Polonia”

      “Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l’Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco”. Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk, annunciando di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. Il Comando operativo delle forze armate ha riferito che alle 3:40 è stato rilevato un oggetto non identificato diretto a ovest. Decollato un F-16, il contatto radar è stato perso pochi minuti dopo. Le ricerche sono in corso nell’area di Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino.  

    • 08:27

      Vittime a Kiev e Poltava

      Una persona è morta a Kiev e un’altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull’Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente “attacco massiccio”. Lo rendono noto le autorità locali.  

    • 08:25

      Trump: “Vado d’accordo sia con Putin che con Zelensky”

      Vado d’accordo sia con Vladimir Putin sia con Volodymir Zelensky”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, ribadendo il suo desiderio di “veder la guerra finire. E’ molto semplice”.

    • 08:25

      L’annuncio di Zelensky sulla possibilità di un pesante attacco notturno

      Volodymyr Zelensky aveva già annunciato nella giornata del 29 luglio la possibilità che le forze russe potessero avviare nella notte un attacco massiccio contro l’Ucraina. Il leader di Kiev aveva parlato – riporta Rbc Ucraina – dei risultati del rapporto redatto dal comandante dell’aeronautica delle forze armate ucraine, Anatoly Krivonozhko. “I russi si sono preparati per un attacco massiccio qualche giorno fa, ed è proprio questa sera che c’è un’alta probabilità che l’attacco venga portato a termine”, aveva affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito che è importante che i partner di Kiev comprendano quanto sta accadendo. Secondo Zelensky, in particolare, la difesa delle persone dipende dalla volontà dei partner di collaborare alla difesa aerea ucraina. “Innanzitutto, la questione riguarda gli Stati Uniti e i partner che possiedono missili Patriot e possono utilizzarli per sostenere la nostra difesa. Ciascuno dei partner sa cosa è necessario e comprende perfettamente le conseguenze di un eventuale ritardo”, ha osservato Zelensky.  

    • 08:23

      Attacchi russi nella notte: 7 morti, anche due bambine

      Due bambine, di 5 e 12 anni, figurano tra le almeno 7 vittime registrate in un villaggio vicino alla città ucraina centrale di Kryvyi Rih, colpita da un missile balistico che ha centrato un’abitazione privata. Lo ha riferito un funzionario locale. L’ attacco russo è avvenuto con missili e droni. Mercoledì, il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un “attacco massiccio”, esortando la popolazione a prestare attenzione agli allarmi aerei. Nelle prime ore di oggi, le forze armate ucraine hanno segnalato numerosi attacchi con missili e droni in tutto il Paese. Gli attacchi giungono dopo che, questa settimana, Zelensky ha incontrato a Washington il presidente statunitense Donald Trump per sollecitare gli Stati Uniti a concedere all’Ucraina la licenza per la produzione di missili intercettori Patriot.  

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