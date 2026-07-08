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Un vasto incendio è divampato all’interno del deposito Brt di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Le fiamme, scoppiate intorno alle 19.30, hanno rapidamente coinvolto un’ampia porzione della struttura, interessando circa 8 mila metri quadrati di superficie e numerosi container collegati alle rampe di carico.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Milano, supportate da rinforzi arrivati anche dal comando provinciale di Monza. L’incendio – come è possibile vedere dalle immagini riprese dall’alto – risulta ancora esteso e i soccorritori sono impegnati sia nel contenimento dei numerosi focolai sia nel tentativo di impedire che il rogo raggiunga gli altri rimorchi e i mezzi parcheggiati nell’area logistica.

A causa della densa colonna di fumo sprigionata dall’incendio, il Comune di Milano ha diffuso un avviso alla popolazione. “Sentita l’autorità sanitaria competente – fanno sapere da Palazzo Marino – si consiglia in via precauzionale di non sostare all’aperto e di tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell’incendio”. Sul luogo dell’emergenza è atteso anche l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Granelli, per seguire da vicino le operazioni di spegnimento e il coordinamento degli interventi.

Forti esplosioni sono state avvertite dall’interno del capannone. “Ho visto le fiamme da lontano e ho chiamato i soccorsi. Lavoro anche io in un’azienda vicina nel settore delle consegne e temo che ci sia qualcuno dentro”, dice un operaio presente davanti al rogo.