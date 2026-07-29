Media: “L’Iran torna ad attaccare una base Usa in Giordania”

L’Iran ha lanciato missili balistici contro una base statunitense in Giordania. Lo riporta su X il giornalista di Axios Barak Ravid, aggiungendo che tutti i missili sono stati intercettati, secondo quando riferitogli da un funzionario americano. Quello effettuato dall’Iran è stato il primo attacco con missili balistici da parte di Teheran contro una base Usa nella regione da quando, venerdì scorso, il presidente americano Donald Trump ha sospeso gli attacchi contro l’Iran per dare un’altra possibilità alla diplomazia. L’attacco, specificato come lanciato “a sorpresa” dal Centcom, minaccia di far saltare la fragile tregua e potrebbe costringere Trump a decidere se riprendere l’azione militare contro Teheran. (ANSA).