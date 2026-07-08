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È durata circa dieci minuti la contestazione che ha interrotto il comizio del Campo largo delle forze di centrosinistra, in programma in piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro storico di Napoli. A protestare è stato un gruppo di attivisti di Potere al Popolo, che ha impedito temporaneamente il proseguimento dell’iniziativa. A cercare una mediazione è intervenuto il leader del Giuseppe Conte, che si è rivolto direttamente ai manifestanti invitandoli al confronto. “Venite a parlare con noi dall’altro lato”, ha detto Conte, chiedendo di evitare atteggiamenti di contrapposizione e sottolineando la disponibilità al dialogo.

Nel suo intervento, il presidente del Movimento 5 Stelle ha rivendicato la volontà di garantire spazio al confronto politico: “Non facciamo decreti per impedirvi di parlare”, ha affermato, aggiungendo un riferimento alle tensioni avute in passato con il Movimento: “La differenza è che noi non vi toglieremo mai la vostra bandiera come voi avete fatto con il Movimento 5 Stelle”. Anche Nicola Fratoianni, portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, ha provato a riportare la calma, cercando un contatto diretto con gli attivisti e favorendo il ritorno al dialogo.

La situazione è poi rientrata e il comizio è ripreso regolarmente con l’intervento dell’altro portavoce di Avs, Angelo Bonelli. L’episodio ha comunque evidenziato le tensioni presenti nell’area progressista, proprio durante un’iniziativa pensata per mostrare unità tra le forze del centrosinistra.