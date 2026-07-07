L’episodio durante un soccorso stradale: l’automobilista, con patente ritirata, ha sfondato il blocco della polizia dopo 18 km di inseguimento. Ora è in carcere a Regina Coeli

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Momenti di paura sull’Autostrada A1, dove un uomo alla guida di una Volkswagen Golf nera ha tentato di investire due agenti della Polizia Stradale impegnati in un soccorso stradale. L’episodio si è verificato al km 422+350 in direzione sud, dove i poliziotti di Orvieto erano intervenuti per assistere un veicolo in panne sulla corsia di emergenza.

Dopo aver allestito le misure di sicurezza, con un agente che regolava il traffico e l’altro intenti a gestire il soccorso, l’auto dell’uomo – già con la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica – ha improvvisamente sbandato dalla corsia di marcia, immettendosi a forte velocità su quella di emergenza. I due agenti, colti di sorpresa, sono stati costretti a lanciarsi oltre il guardrail per evitare l’impatto. Il veicolo è poi fuggito in direzione Roma.

Le pattuglie della Polizia Stradale di Roma Nord hanno intercettato l’auto poco dopo, al km 1 della diramazione 18 in direzione Grande Raccordo Anulare. Nonostante l’alt intimato, l’uomo ha proseguito la sua corsa per circa 18 km, compiendo manovre pericolose tra i veicoli e tentando di speronare le volanti della polizia. Solo dopo un lungo inseguimento, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo. L’uomo, ferma per tentato omicidio, è stato portato in carcere di Regina Coeli in attesa della convalida dell’arresto. Le indagini proseguono per ricostruire le motivazioni del gesto.