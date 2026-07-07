Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

di Carlo Sorgi*

“Chiù scuru ‘i menzanotti un po’ fari” (più buio di mezzanotte non può fare).

Ma la politica italiana dei prossimi anni potrebbe smentire il proverbio, se una nuova legge elettorale consegnasse soltanto alla maggioranza il potere di eleggere, senza reale confronto, il prossimo Presidente della Repubblica.

Quando all’inizio del 2029 scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella si presenterà la necessità di nominare un nuovo Presidente della Repubblica. Gli elettori saranno per la maggior parte gli eletti della consultazione elettorale del 2027 – circa dieci undicesimi, cioè 600 su 664 – ai quali si aggiungeranno 58 rappresentanti regionali e 6 senatori a vita. Se verrà cambiata la legge elettorale, come vuole il governo Meloni, grazie ad un premio di maggioranza di oltre cento parlamentari (70 alla Camera e 35 al Senato) chi avrà 42% dei voti otterrà la maggioranza per eleggere alla quarta votazione (art. 83 Costituzione, III comma: “L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”) un proprio candidato senza interloquire con le altre forze presenti in Parlamento e nel paese. Questa prospettiva è stato per altro indicato chiaramente dalla Presidente del Consiglio: “Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. E non è detto che non possa superarsi un altro grande tabù, un presidente della Repubblica non di centrosinistra”.

Per potere approvare la nuova legge elettorale e sperare di vincere le elezioni, Meloni dovrà accogliere nella propria maggioranza Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale, quindi spostarsi ancora più a destra. Personalmente non ho nessun dubbio che lo farà e che anche tutte le altre forze politiche dell’attuale maggioranza accoglieranno il generale, al massimo qualcuna arriccerà il naso ma alla fine berrà l’amaro calice in cambio di una poltrona.

Questo contraddice il proverbio: “chiù scuru ‘i menzanotti un po’ fari” (più buio di mezzanotte non può fare). O magari può confermarlo e dipende da noi. Ma proseguiamo il discorso.

Se le cose dovessero andare come Meloni vuole il prossimo Presidente della Repubblica sarà presumibilmente Ignazio Benito La Russa, attuale Presidente del Senato.

Per avere idea più precisa di chi è La Russa consiglio la lettura degli articoli dello storico Davide Conti che gli dedica alcune pagine con il refrain “una storia sbagliata” che parte dal 1973, quando La Russa era segretario del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Di errori La Russa – che come seconda carica dello Sato dovrebbe prestare maggiore attenzione alle proprie affermazioni – ne commette, il più famoso e recente è quello del 2023 su via Rasella e l’eccidio delle Fosse Ardeatine, quando si inventa – nel podcast “Terraverso” di Libero Quotidiano – di sana pianta che l’attentato dei partigiani era rivolto contro “una banda musicale di semipensionati altoatesini” e non nazisti delle SS. In quel caso viene subito sbugiardato da Pagliarulo dell’Anpi. In effetti, come dovrà ammettere lo stesso La Russa in seguito, il terzo battaglione del Polizeiregiment colpito in parte a via Rasella mentre sfilava armato fino ai denti stava completando l’addestramento per andare poi a combattere gli Alleati e i partigiani, come nei fatti avvenne.

Anche su Almirante recentemente ci sono state nei confronti della seconda carica dello Stato accuse di revisionismo storico e ambiguità nel giudizio verso chi sostenne un regime liberticida, razzista e alleato del nazismo. Ricordiamo che Almirante era stato dal settembre 1938, all’alba delle leggi razziali fasciste, segretario di redazione della rivista razzista “La difesa della razza”. Stiamo parlando di un probabile futuro Presidente della Repubblica che ha in casa il busto di Benito Mussolini.

Occorre che sia chiara la prospettiva: il futuro delle nostre istituzioni democratiche può essere ancora più scuro se non facciamo qualcosa. Promuoviamo mobilitazioni, come nel caso del referendum sulla magistratura, per informare le persone sui contenuti inutili e pericolosi della proposta di legge elettorale. Indichiamo chiaramente i punti di contrasto con la Costituzione, ancora aggredita da questa maggioranza Cerchiamo di rivolgerci alla Corte Costituzionale con i ricorsi seguendo il metodo Besostri, dal nome dell’avvocato recentemente scomparso che ci ha insegnato a difenderci dalle pessime leggi elettorali.

Pretendiamo che i partiti di opposizione prendano un chiaro impegno prima delle nuove elezioni: in caso di vittoria cambiare la nuova legge nei primi cento giorni di governo, sostituendola con una legge che escluda i premi di maggioranza, esalti la rappresentanza, riconosca il diritto alle preferenze e affronti il problema del voto fuori sede. Questo possiamo e dobbiamo fare per dare un seguito a quella pagina di luminosa resistenza nei valori costituzionali che è stato il referendum di marzo e dare un segnale che il metodo è stato appreso e siamo pronti ad aspettare che torni un po’ di luce perché, come diceva Edoardo De Filippo “Adda passà ‘a nuttata” , “deve passare la nottata”.