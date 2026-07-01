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Tra veti incrociati, assenza di un accordo nella maggioranza sulle preferenze e caos treni, torna a rallentare la corsa della legge elettorale. Il turbo messo dalla destra si blocca ma non le polemiche interne. Così, tra motivi ufficiali e trattative politiche in corso, l’approdo del Bignami bis nell’aula della Camera slitta al 14 luglio. “Vogliamo fare le cose fatte bene, senza fretta”, fanno sapere i meloniani. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani spiega che la motivazione è dovuta ai disagi ferroviari che creano “difficoltà ad arrivare a Roma”. Ma il collega ministro dei Trasporti replica seccato: “Questa è nuova, ci sono cantieri programmati” ma “deputati e senatori riusciranno a raggiungere il loro luogo di lavoro”, taglia corto Matteo Salvini.

È la conferenza dei capigruppo a certificare la frenata: “Il presidente della Camera nell’annunciare la data ha fatto riferimento alla situazione complicata dei trasporti la prossima settimana, ma su questo io non so dirvi… citofonate Salvini“, scherza al termine della riunione la capogruppo Pd Chiara Braga. “Il motivo dello slittamento dell’inizio dei voti per la legge elettorale è stato ufficialmente presentato come un disagio nei trasporti ma a me sembra che il disagio sia in maggioranza più che altro. Un disagio tutto politico e non infrastrutturale, a meno che disagio nei trasporti sia un sinonimo di Salvini”, le fa eco il leader di +Europa Riccardo Magi. Sceglie l’ironia la capogruppo di Avs Luana Zanella: “Abbiamo noleggiato delle mongolfiere”, scherza.

Il testo di riforma della legge elettorale avrebbe dovuto essere esaminato dall’assemblea di Montecitorio nella settimana precedente, in modo da tentare poi lo sprint per l’approvazione anche al Senato prima dell’estate. Ma la partita si complica e i programmi cambiano. Il ministro Ciriani conferma la motivazione “tecnica”: “Il Parlamento sarà un po’ a velocità ridotta” la prossima settimana “perché appunto ci sono queste difficoltà ad arrivare a Roma. Per cui affrontare un tema così delicato come la legge elettorale non potendo contare diciamo sul plenum del Parlamento…”. Salvini, però, ministro direttamente interessato, in realtà, smentisce questa ricostruzione: “Cioè leghiamo la legge elettorale ai treni? Questa è nuova. Io arrivo, vado, prendo il treno anche domani. Ci sono dei cantieri che sono programmati da mesi per rendere la rete più moderna e sicura… – sottolinea il leader della Lega – Sono convinto che deputati e senatori riusciranno a raggiungere il loro luogo di lavoro”.

A essere fermo, in realtà, è il “cantiere” delle preferenze. La maggioranza prende così tempo per provare a trovare soluzioni. Non è stato, infatti, risolutivo il vertice degli sherpa tenutosi martedì a via della Scrofa. Una nuova riunione, viene spiegato, si potrebbe tenere la prossima settimana. Ed è probabile che nel frattempo possa essere un vertice dei leader a dirimere le questioni rimaste aperte. Al termine di un’altra giornata di confronti dietro le quinte, intanto, il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, che segue il dossier da vicino, è stato avvistato nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi. “I tecnici sono al lavoro“, spiega il vicepremier Antonio Tajani. Ma, al momento, nessuna delle soluzioni legislative messe sul piatto da Fdi – dal modello toscano (capolista bloccato e preferenze da esprimere a crocette con i nomi indicati sulla scheda) a quello belga (lista bloccata da accettare in toto o espressione della preferenza con una croce sul nome preferito tra quelli indicati) – sembra aver fatto breccia negli alleati. Nell’incontro di martedì il partito della premier – viene raccontato – avrebbe ribadito la propria volontà di andare avanti ma da Forza Italia e soprattutto dalla Lega sarebbe arrivato un nuovo niet. La situazione torna dunque ingarbugliata.

Le opposizioni, intanto, continuano ad attaccare: “Anche oggi, come ogni giorno ormai da settimane, i partiti di maggioranza sono concentrati unicamente a litigare sulla legge elettorale. La paralisi politica del governo Meloni è ormai evidente. Una paralisi che il Paese non si può permettere. Gli italiani chiedono risposte urgenti su sanità, stipendi, bollette e caro carburanti. La domanda è semplice: il tempo di occuparsi dell’Italia quando pensano di trovarlo? Questo spettacolo è durato anche troppo”, insiste la segretaria del Pd Elly Schlein. “Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa, una sanità pubblica che ha problemi seri con le liste d’attesa, la crisi climatica, ma Giorgia Meloni non ne parla. E cosa fa la Presidente del Consiglio? Parla della Presidenza della Repubblica, parla della legge elettorale. Pensano solo al potere e non ai bisogni degli italiani”, concorda da Avs Angelo Bonelli.

Di certo c’è che il timing preventivato inizialmente dalla maggioranza slitta. Dopo l’eventuale via libera di Montecitorio se ne tornerebbe a parlare a settembre al Senato. Una pausa che potrebbe venire utile per approfondire, si osserva a destra, anche con un occhio ai sondaggi, una serie di questioni politiche aperte che pesano sulla riforma. A partire dalle considerazioni legate alla nuova formazione di Roberto Vannacci. Una variabile difficile da pesare e che va contemperata, si osserva comunque nel centrodestra, con la naturale spinta al voto utile. A conti fatti senza un’alleanza con il generale il rischio per il centrodestra con il Rosatellum è quello di perdere in molti collegi e di ritrovarsi, se il centrosinistra davvero si confermasse unito, in uno scenario simile a quello attuale ma con gli schieramenti capovolti. Chissà se il tempo in più consentirà ai partiti del governo Meloni di sciogliere anche questo nodo.