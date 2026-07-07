L’autista del camion, un 33enne che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, è risultato negativo all’alcoltest.

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Una donna di 67 anni, Laura Ghirardi, è morta oggi a Milano dopo essere stata investita da un mezzo pesante mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto alle 12.45 all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. La donna, trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime, non ce l’ha fatta.

Secondo la Polizia Locale, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra al semaforo con via Gattamelata quando ha travolto la ciclista. Ancora non è chiaro se la donna pedalasse a fianco del mezzo (nell’angolo cieco) o se stesse attraversando l’incrocio sulle strisce pedonali. Il Codice della Strada prevede che, per attraversare sulle strisce in bici, sia obbligatorio scendere e procedere a piedi con la bicicletta al fianco.

L’autista del camion, un 33enne che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, è risultato negativo all’alcoltest. Il mezzo era dotato di sensori per gli angoli ciechi, come previsto dalla normativa. La zona, recentemente interessata dal progetto “Piazze Aperte”, ha visto la parziale chiusura al traffico di via Gattamelata, trasformata in parte in un’area pedonale davanti a una scuola. In attesa che la dinamica esatta dell’incidente venga accertata anche grazie alle telecamere stradali, l’autista è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.

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