Valter Lavitola comparirà mercoledì davanti ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma per essere interrogato. Gli investigatori sostengono che l’imprenditore avrebbe incaricato Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni e uomo di sua fiducia, di individuare persone “in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all’abitazione” del giornalista. Sempre secondo gli atti dell’inchiesta, Lavitola avrebbe partecipato personalmente a un sopralluogo. Gli investigatori hanno poi intercettato una conversazione tra quest’ultimo e la compagna dalla quale, secondo la Procura, sarebbe emerso il ruolo di Lavitola anche nella fase successiva agli arresti. Nella telefonata si afferma infatti che “Valter” si sarebbe attivato immediatamente per far allontanare Tavares dall’Italia, organizzandone la partenza per il Camerun e preoccupandosi anche della sua assistenza legale.

Proprio Tavares risulta attualmente in Camerun. Per anni sarebbe stato una presenza costante accanto a Lavitola. Diversi residenti del quartiere romano di Monteverde Vecchio lo descrivono come il suo autista e factotum, il “braccio destro” dell’imprenditore. Una ricostruzione che contrasta però con quella fornita dai dipendenti del ristorante Cefalù, locale spesso frequentato anche da Ranucci e in passato riconducibile a Lavitola. I lavoratori sostengono infatti di non conoscere Tavares e precisano che Lavitola non sarebbe più proprietario del ristorante da circa due anni, pur continuando a frequentarlo.

Su questo nuovo capitolo dell’inchiesta è intervenuto anche Sigfrido Ranucci, che ha espresso sorpresa per il coinvolgimento dell’imprenditore, con il quale negli anni aveva instaurato un rapporto personale. “È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento“, ha detto il conduttore di Report. “Con Valter abbiamo avuto un rapporto d’amicizia dopo che è stato oggetto di nostre inchieste. È stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report. Sono convinto, finché non vedo le prove, della sua innocenza. Tuttavia, anche se dovessero emergere delle responsabilità, sono convinto che non avrebbe mai voluto fare del male a me e alla mia famiglia”. Ranucci ha aggiunto di avere piena fiducia nell’inchiesta della Procura di Roma e nel lavoro svolto dai carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci, definendolo “molto rigoroso, anche dal punto di vista etico”. “Vedremo quali saranno gli sviluppi”, ha concluso, ricordando come Lavitola, da ex direttore dell’Avanti!, abbia mantenuto nel tempo rapporti con numerosi giornalisti.