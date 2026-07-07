Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 20:25

Un finale folle premia l’Argentina: l’Egitto sfiora l’impresa, poi Messi (in lacrime a fine partita) e compagni rimontano e volano ai quarti

di Domenico Cannizzaro
La nazionale campione del mondo era sotto 0-2 fino al 79esimo: da lì la rimonta firmata da Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Ora una tra Svizzera e Colombia
Un finale folle premia l’Argentina: l’Egitto sfiora l’impresa, poi Messi (in lacrime a fine partita) e compagni rimontano e volano ai quarti
Icona dei commenti Commenti

L’Argentina campione del mondo rischia il baratro, va sotto 0-2, poi rimonta, vince 3-2 e accede ai quarti di finale. Grande delusione in casa Egitto, che sopra di due gol fino al 79esimo, stava assaporando un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso. La selezione egiziana era passata in vantaggio con Ibrahim, poi Messi nel primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore, prima dello 0-2 nel secondo segnato da Ziko.

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi non si ferma, Haaland e Mbappé inseguono
Mondiali, il tabellone aggiornato: ecco i quarti di finale, la grafica

Da lì l’Egitto – sopra di due gol – ha provato a reggere ma dal 79esimo è iniziata la folle rimonta dell’Argentina campione del mondo: prima la rete di Romero al 79esimo, poi il gol bellissimo di Messi quattro minuti dopo. Nell’assalto finale a segnare è stato Enzo Fernandez, su grande assist del capitano dell’Inter Lautaro Martinez. A fine gara Leo Messi è scoppiato in lacrime per diversi minuti, in preda all’emozione per una rimonta storica e che permette all’Argentina di proseguire il suo cammino nel Mondiale tra Stati Unidi, Canada e Messico.

“Incredibile poter rivivere ancora un momento del genere dopo Qatar 2022. Abbiamo un gruppo fenomenale, si vede anche nelle difficoltà. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi”, ha dichiarato il match-winner Enzo Fernández al termine della vittoria dell’Argentina sull’Egitto. “Siamo qui a goderci un altro Mondiale. Abbiamo fatto un altro passo in avanti”. Ora affronta una tra Svizzera e Colombia ai quarti di finale. L’Egitto esce tra gli applausi, ma non basta: è eliminato.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione