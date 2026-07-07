La nazionale campione del mondo era sotto 0-2 fino al 79esimo: da lì la rimonta firmata da Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Ora una tra Svizzera e Colombia

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L’Argentina campione del mondo rischia il baratro, va sotto 0-2, poi rimonta, vince 3-2 e accede ai quarti di finale. Grande delusione in casa Egitto, che sopra di due gol fino al 79esimo, stava assaporando un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso. La selezione egiziana era passata in vantaggio con Ibrahim, poi Messi nel primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore, prima dello 0-2 nel secondo segnato da Ziko.

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Da lì l’Egitto – sopra di due gol – ha provato a reggere ma dal 79esimo è iniziata la folle rimonta dell’Argentina campione del mondo: prima la rete di Romero al 79esimo, poi il gol bellissimo di Messi quattro minuti dopo. Nell’assalto finale a segnare è stato Enzo Fernandez, su grande assist del capitano dell’Inter Lautaro Martinez. A fine gara Leo Messi è scoppiato in lacrime per diversi minuti, in preda all’emozione per una rimonta storica e che permette all’Argentina di proseguire il suo cammino nel Mondiale tra Stati Unidi, Canada e Messico.

“Incredibile poter rivivere ancora un momento del genere dopo Qatar 2022. Abbiamo un gruppo fenomenale, si vede anche nelle difficoltà. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi”, ha dichiarato il match-winner Enzo Fernández al termine della vittoria dell’Argentina sull’Egitto. “Siamo qui a goderci un altro Mondiale. Abbiamo fatto un altro passo in avanti”. Ora affronta una tra Svizzera e Colombia ai quarti di finale. L’Egitto esce tra gli applausi, ma non basta: è eliminato.