Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:07

L’ennesima figuraccia del calcio italiano arriva anche all’estero: “Più difficile qualificarsi per i Mondiali o trovare un allenatore?”, “Che caos!”

di Redazione Sport
Da As a L'Équipe fino alla Bild: la stampa europea non risparmia la Figc sul caso del nuovo commissario tecnico dopo la questione Pirlo. "Italia nella tempesta"
L’ennesima figuraccia del calcio italiano arriva anche all’estero: “Più difficile qualificarsi per i Mondiali o trovare un allenatore?”, “Che caos!”
Icona dei commenti Commenti

“Terremoto en Italia con Pirlo y Maldini“. È questo il titolo dell’articolo di As, noto quotidiano sportivo spagnolo, sul caos che sta colpendo il calcio italiano – l’ennesimo in pochi anni – per la questione che riguarda il prossimo commissario tecnico italiano. “Terremoto in Italia con Pirlo e Maldini”, la traduzione facilmente intuibile dallo spagnolo all’italiano. Una figuraccia di cui – come già successo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali – si parla ovviamente anche all’estero, con i maggiori quotidiani sportivi europei che dedicano ampio spazio alla questione. Rimanendo in Spagna, anche Marca scrive: “Pirlo rompe il silenzio in mezzo alla tempesta: ‘L’amore per l’Italia non dipende da un lavoro'”. L’articolo di Marca si apre così: “Quella che sembrava una conclusione quasi definitiva si è trasformata, nelle ultime ore, in una delle saghe più discusse del calcio italiano“.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Immagine 2026-07-27 165157

Spostandoci in Francia, anche L’Équipe ci va giù pesante: “La candidatura di Andrea Pirlo è stata scartata, Paolo Maldini pronto a lasciare l’Italia: l’Italia nella tempesta e ancora alla ricerca di un commissario tecnico”, si legge nel titolo. Il noto quotidiano francese poi apre così: “È più difficile qualificarsi per i Mondiali o trovare un allenatore? In ogni caso, niente sta andando secondo i piani per i nuovi vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Una presa in giro più o meno velata quella del giornale transalpino. E poi la Bild, maggior quotidiano sportivo tedesco, che nel sottotitolo del pezzo principale dedicato alla questione Italia-Ct, scrive brevemente: “Che caos!”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Immagine 2026-07-27 165157

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Immagine 2026-07-27 165157

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Immagine 2026-07-27 165157