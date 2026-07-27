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“Terremoto en Italia con Pirlo y Maldini“. È questo il titolo dell’articolo di As, noto quotidiano sportivo spagnolo, sul caos che sta colpendo il calcio italiano – l’ennesimo in pochi anni – per la questione che riguarda il prossimo commissario tecnico italiano. “Terremoto in Italia con Pirlo e Maldini”, la traduzione facilmente intuibile dallo spagnolo all’italiano. Una figuraccia di cui – come già successo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali – si parla ovviamente anche all’estero, con i maggiori quotidiani sportivi europei che dedicano ampio spazio alla questione. Rimanendo in Spagna, anche Marca scrive: “Pirlo rompe il silenzio in mezzo alla tempesta: ‘L’amore per l’Italia non dipende da un lavoro'”. L’articolo di Marca si apre così: “Quella che sembrava una conclusione quasi definitiva si è trasformata, nelle ultime ore, in una delle saghe più discusse del calcio italiano“.

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Spostandoci in Francia, anche L’Équipe ci va giù pesante: “La candidatura di Andrea Pirlo è stata scartata, Paolo Maldini pronto a lasciare l’Italia: l’Italia nella tempesta e ancora alla ricerca di un commissario tecnico”, si legge nel titolo. Il noto quotidiano francese poi apre così: “È più difficile qualificarsi per i Mondiali o trovare un allenatore? In ogni caso, niente sta andando secondo i piani per i nuovi vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Una presa in giro più o meno velata quella del giornale transalpino. E poi la Bild, maggior quotidiano sportivo tedesco, che nel sottotitolo del pezzo principale dedicato alla questione Italia-Ct, scrive brevemente: “Che caos!”.