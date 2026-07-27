Le parole di Nicolò sul padre dopo il caso Fonbet, costato la panchina della Nazionale all'attuale allenatore dello United Fc: "So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto"

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“Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone“. Così Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, sui social, commentando le recenti vicende legate a suo padre, che era tra i candidati alla panchina della Nazionale e che nelle scorse ore ha annunciato di non esserlo più per la questione legata alla sponsorizzazione Fonbet.

“Io so quanto ami questo lavoro – ha aggiunto -. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. Per questo provo un’enorme amarezza“, ha proseguito Nicolò Pirlo parlando del padre e di tutte le polemiche che sono andate avanti in questi giorni. Pirlo non è più un candidato per la panchina azzurra e Maldini e Leonardo – di conseguenza – hanno deciso di dimettersi dopo 16 giorni dal loro insediamento. “Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso”, ha proseguito Nicolò Pirlo.

Poi la chiosa finale del post Instagram: “Da figlio, ma anche da ragazzo che sogna di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male. Perché il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori. Qualunque cosa accada, una certezza non cambierà mai, sono orgoglioso dell’uomo che sei, molto prima del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica“, ha concluso Nicolò Pirlo.