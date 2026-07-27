Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 20:37

“Delusione che va oltre una semplice scelta. Il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori”: la frecciata del figlio di Pirlo

di Redazione Sport
Le parole di Nicolò sul padre dopo il caso Fonbet, costato la panchina della Nazionale all'attuale allenatore dello United Fc: "So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto"
“Delusione che va oltre una semplice scelta. Il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori”: la frecciata del figlio di Pirlo
Icona dei commenti Commenti

“Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone“. Così Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, sui social, commentando le recenti vicende legate a suo padre, che era tra i candidati alla panchina della Nazionale e che nelle scorse ore ha annunciato di non esserlo più per la questione legata alla sponsorizzazione Fonbet.

“Io so quanto ami questo lavoro – ha aggiunto -. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. Per questo provo un’enorme amarezza“, ha proseguito Nicolò Pirlo parlando del padre e di tutte le polemiche che sono andate avanti in questi giorni. Pirlo non è più un candidato per la panchina azzurra e Maldini e Leonardo – di conseguenza – hanno deciso di dimettersi dopo 16 giorni dal loro insediamento. “Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso”, ha proseguito Nicolò Pirlo.

Poi la chiosa finale del post Instagram: “Da figlio, ma anche da ragazzo che sogna di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male. Perché il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori. Qualunque cosa accada, una certezza non cambierà mai, sono orgoglioso dell’uomo che sei, molto prima del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica“, ha concluso Nicolò Pirlo.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da NICOLÓ PIRLO (@nickpirlo_10)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione