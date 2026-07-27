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Ultimo aggiornamento: 18:15

Il caso Pirlo svela ancora una volta la provincialità del nostro sistema calcio

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Dal caos attorno alla scelta del nuovo ct della Nazionale al dossier di Baggio mai applicato: il pallone italiano ostaggio di logiche di potere
Il caso Pirlo svela ancora una volta la provincialità del nostro sistema calcio
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di Giuseppe Capotosto

L’ultimo caso attorno alla scelta del nuovo ct dell’Italia svela ancora una volta la provincialità di un sistema sportivo che giudica i professionisti non sul campo, ma sulle opportunità geopolitiche del momento. Un moralismo a intermittenza che mostra un’immobilità decennale che continua ad ignorare chi il calcio vorrebbe rifondarlo davvero. L’emblema di questo approccio è la vicenda che ha toccato Andrea Pirlo: la sua potenziale corsa alla panchina azzurra non si è fermata per un fallimento sul campo, ma per le polemiche scatenate dalla sua attività come testimonial di un marchio commerciale estero.

Ciò che rende la vicenda grottesca è che il sistema sportivo adotti criteri etici asimmetrici a seconda del clamore mediatico.
La politica che entra nelle decisioni sportive rende bene il livello di drammaticità attuale, dove al prezzo del petrolio sempre più alto si preferisce affrontare il tema del ct della nazionale.

Per capire poi la concentrazione del potere nello sport italiano basta guardare la parabola di Giovanni Malagò: alla guida del Coni dal 2013 al 2025 (tre mandati consecutivi), presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, fino ad approdare nel 2026 direttamente alla presidenza della FIGC con un movimento calcistico privo di un vero ricambio generazionale.

Tutti ricordano quando Roberto Baggio presentò un dossier monumentale di circa 900 pagine per rivoluzionare il calcio italiano. Non un semplice documento di facciata, ma un piano strategico dettagliato basato su una riforma profonda del settore giovanile. Quel documento, frutto del lavoro di una delle figure più valide ed amate del calcio mondiale, non è stato poi applicato. Baggio si dimise constatando l’impossibilità di far realizzare quelle idee nuove. Alla luce dei mondiali saltati dalla nazionale italiana non sarebbe il caso, finalmente, di riprovare?

Il rischio più grande è che la Nazionale continui a pagare il prezzo di una “provincialità culturale” che di “sportivo” non ha più nulla.

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