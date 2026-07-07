Mondiali, il tabellone aggiornato: ecco i quarti di finale, la grafica | Calendario partite, orari e tv
Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano otto Nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia–Marocco, rivincita della semifinale di quattro anni fa, e un inedito Spagna-Belgio. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.
Mondiali 2026, il tabellone aggiornato
Mondiali 2026, il calendario fino alla finale
- Sedicesimi di finale: dal 28 giugno al 3 luglio
- Ottavi di finale: dal 4 al 7 luglio
- Quarti di finale: dal 9 all’11 luglio
- Semifinali: 14 e 15 luglio
- Finale 3° posto: 18 luglio
- Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)
Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite
Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio
22:00 – Francia-Marocco: Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio
21:00 – Spagna-Belgio: Rai e DAZN
Sabato 11 luglio
23:00 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN
Semifinali
Martedì 14 luglio
21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN