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Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano otto Nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia–Marocco, rivincita della semifinale di quattro anni fa, e un inedito Spagna-Belgio. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.

Mondiali 2026, il tabellone aggiornato

Mondiali 2026, il calendario fino alla finale

Sedicesimi di finale : dal 28 giugno al 3 luglio

: dal 28 giugno al 3 luglio Ottavi di finale : dal 4 al 7 luglio

: dal 4 al 7 luglio Quarti di finale : dal 9 all’11 luglio

: dal 9 all’11 luglio Semifinali : 14 e 15 luglio

: 14 e 15 luglio Finale 3° posto : 18 luglio

: 18 luglio Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)

Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio

22:00 – Francia-Marocco: Rai e DAZN

Venerdì 10 luglio

21:00 – Spagna-Belgio: Rai e DAZN

Sabato 11 luglio

23:00 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN

Domenica 12 luglio

3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio

21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN

Mercoledì 15 luglio

21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio

23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio

21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN