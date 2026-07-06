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Matteo Salvini mette a punto la macchina elettorale in vista delle politiche del 2027, con un focus ad hoc sulla squadra di strateghi digitali. Archiviata la “Bestia” – il suo sistema di comunicazione e propaganda digitale gestito a lungo da Luca Morisi – il leader della Lega ha pensato di arruolare Andrea Stroppa, braccio destro di Elon Musk in Italia, nonché informatico ed esperto di sicurezza che recentemente sta anche interessandosi alla crescita di Futuro Nazionale di Vannacci. Stroppa, scrive Domani, si occuperà di comunicazione digitale con l’intento di “capitalizzare al massimo le sue competenze in materia di intelligenza artificiale”. Ma quali sono i termini della collaborazione? Al momento si parla soltanto di un dialogo che è avviato, mentre le modalità di affiancamento verranno precisate più avanti. Di certo, il ministro dei Trasporti vuole saldare anche il rapporto col patron di Tesla, che usa anche i suoi social per esprimere posizioni politiche e vicinanza o critiche a partiti e leader europei, come è successo con Afd e Scholz in Germania. In occasione del 55esimo compleanno del patron di tesla, Salvini si è lasciato andare a commenti lusinghieri. “Da Neuralink per aiutare le persone con malattie neurodegenerative, a Starlink messo a disposizione dei Paesi colpiti da catastrofi naturali, ai razzi riutilizzabili impiegati per la ricerca scientifica. E ancora il suo impegno per l’Occidente, per la natalità e per la libertà di espressione, la sua amicizia per l’Italia”, ha scritto Salvini. Un post che ha ricevuto come reazione un cuore da parte di Musk e il repost di Stroppa.