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Grandi profitti, piccoli quantitativi da trasportare, facilità di occultamento e una logistica molto più semplice rispetto alla cocaina. È questa la combinazione di fattori che rende il fentanyl sempre più interessante per la criminalità organizzata, anche se il mercato europeo è ancora lontano dalle dimensioni raggiunte negli Stati Uniti. A tracciare il quadro è il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che in un’intervista a La Stampa commenta il furto di 80 fiale di Fentanest, anestetico a base di fentanyl, avvenuto nei giorni scorsi all’Ospedale Israelitico di Roma, e per cui sono in corso le indagini.

“Non si può escludere nulla in radice senza conoscere gli elementi investigativi”, premette Gratteri. Un colpo di questo tipo, spiega, “può interessare gruppi criminali diversi: organizzazioni strutturate, reti specializzate, intermediari del mercato illegale o soggetti capaci di rivendere rapidamente il prodotto”. Per il magistrato è però un errore attribuire automaticamente la responsabilità alle mafie: “Non vanno escluse per principio, ma nemmeno evocate automaticamente. Oggi agiscono spesso come broker, finanziatori, garanti logistici o riciclatori, non sempre come esecutori materiali”.

L’interesse delle organizzazioni criminali per gli oppioidi sintetici risponde innanzitutto a una logica economica. “Il fentanyl ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento e una minore complessità logistica rispetto alla cocaina”, osserva Gratteri. Caratteristiche che consentono margini di guadagno molto elevati, poiché bastano quantità minime per produrre un numero enorme di dosi.

Il procuratore invita tuttavia a non sovrapporre automaticamente la situazione europea a quella nordamericana. “Non siamo ancora arrivati ai livelli degli Stati Uniti“, sottolinea, ricordando però che le agenzie europee stanno segnalando “una crescente attenzione verso gli oppioidi sintetici ad alta potenza e i rischi di contaminazione dei mercati tradizionali”. Allo stesso tempo evidenzia come il mercato europeo presenti un limite strutturale: “Il fentanyl uccide facilmente, destabilizza la clientela e attira una pressione investigativa e sanitaria altissima”.

Secondo Gratteri, il boom registrato soprattutto in Nord America è stato favorito dalla diffusione della dipendenza da oppioidi prescritti, dalla ricerca di sostanze più potenti ed economiche e dalla capacità delle organizzazioni criminali di inserire il fentanyl in pillole contraffatte o di mescolarlo ad altre droghe. La Drug Enforcement Administration (DEA) continua infatti a considerarlo una delle principali minacce del mercato statunitense.

Quanto agli equilibri del narcotraffico, il magistrato precisa che, al netto del fentanyl, “la cocaina resta il grande business delle mafie in Europa“. La ‘ndrangheta conserva un ruolo centrale grazie ai rapporti consolidati con i produttori sudamericani, ma oggi il mercato è più frammentato, con la presenza crescente di gruppi albanesi, balcanici, marocchini, turchi, olandesi, latinoamericani e di reti criminali ibride e transnazionali.

Anche i canali di distribuzione degli oppioidi sintetici sono ormai molteplici. “Il fentanyl può viaggiare in quantità molto più piccole e con rese criminali altissime”, osserva Gratteri. Le rotte passano attraverso lo spaccio tradizionale, le spedizioni postali, le piattaforme criptate, i social network, i marketplace illegali e il dark web, che rappresenta però soltanto uno dei canali disponibili.

Sul caso del furto delle 80 fiale di Roma proseguono intanto gli accertamenti. E proprio l’episodio ha acceso l’attenzione anche in Lombardia, dove il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Nicola Di Marco, ha presentato, come riporta Fanpage.it, un’informativa urgente all’assessore al Welfare Guido Bertolaso chiedendo di verificare le indiscrezioni relative a un presunto ammanco all’ospedale di Sesto San Giovanni. Al momento non risultano conferme ufficiali, ma la richiesta è di chiarire se vi siano stati furti del farmaco nelle strutture sanitarie lombarde e quali misure di sicurezza siano adottate per impedirne la sottrazione e l’eventuale immissione nel mercato illegale.