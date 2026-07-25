Mentre padre e figlio cercavano di raggiungere l'imbarcazione con gli altri due figli, le correnti l'hanno spinta via. Il ragazzo è stato soccorso da una barca di passaggio, mentre il padre è scomparso in acqua. Sul posto vigili del fuoco, Guardia costiera, carabinieri e 118

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Sono in corso nel lago di Como le ricerche di un turista olandese disperso intorno alle 12:30, quando si è tuffato da una barca presa a noleggio con i tre figli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, 45 anni, si è tuffato all’altezza di Menaggio vedendo il figlio sedicenne in difficoltà in un punto in cui il lago raggiunge una profondità di 100 metri. Nel frattempo l’imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata per la corrente: mentre i due cercavano di raggiungerla, il ragazzo è stato soccorso da una barca di passaggio e affidato ai sanitari per le cure, mentre il padre è scomparso in acqua.

Dopo le diverse segnalazioni arrivate al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Menaggio, la squadra del soccorso acquatico dei vigili del fuoco da Como, i vigili del fuoco di Dongo con barca di appoggio e sommozzatori arrivati da Malpensa con l’elicottero Drago 153. In arrivo ulteriori specialisti sommozzatori da Torino. Presenti anche Guardia costiera, Carabinieri e personale del 118.