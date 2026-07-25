L'amministrazione dovrà predisporre un piano di riconversione entro tre mesi, mentre gli operatori avranno un anno di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. L'Organizzazione internazionale protezione animali: "Svolta storica, speriamo sia un modello per altre città"

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A Palermo le carrozze trainate da cavalli per il trasporto turistico saranno gradualmente sostituite da veicoli elettrici. Lo ha deciso il Consiglio comunale, che ha approvato il provvedimento nell’ambito di un nuovo regolamento cittadino per il benessere animale che punta a coniugare sostenibilità, tutela degli animali e salvaguardia dell’occupazione di chi attualmente possiede una licenza.

L’amministrazione dovrà mettere a punto un piano di riconversione entro tre mesi, mentre gli operatori avranno un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti. Le nuove disposizioni saranno valide per chi ha già una licenza, mentre non sarà più possibile rilasciare ulteriori autorizzazioni per il servizio a trazione animale. Il regolamento punta a tutelare i diritti degli animali e prevenire forme di maltrattamento, fornendo ai cittadini strumenti di segnalazione e alle forze dell’ordine un quadro sanzionatorio operativo.

La responsabile italiana dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) dei rapporti con le istituzioni della Regione siciliana, Ornella Speciale, la definisce una “svolta storica per i diritti degli animali”, raccontando di un traguardo nato dalla collaborazione tra associazioni animaliste, commissioni consiliari, Asp, Garante per i diritti degli animali, operatori del settore e altri soggetti coinvolti nelle audizione. “Un cambiamento significativo, che risponde a una crescente sensibilità culturale rispettosa del benessere dei cavalli. Ci auguriamo che la scelta di Palermo possa rappresentare un modello anche per altre città italiane”.