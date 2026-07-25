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Ultimo aggiornamento: 16:29

Sorpreso dal proprietario di casa mentre stava rubando nell’abitazione: 37enne ferito a coltellate e arrestato per furto

di Redazione Cronaca
È accaduto a Ramacca, nel Catania Dopo essere fuggito, è stato rintracciato dai carabinieri e soccorso dal 118. Si trova ora ricoverato in ospedale a Caltagirone, ma in stato di arresto
Sorpreso dal proprietario di casa mentre stava rubando nell’abitazione: 37enne ferito a coltellate e arrestato per furto
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Un uomo di 37 anni è stato accoltellato dal proprietario di un’abitazione in cui stava tentando di commettere un furto. È successo a Ramacca, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ladro è stato sorpreso dal proprietario di casa, 50enne. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina.

L’uomo è subito fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri di Palagonia poco lontano dall’abitazione e soccorso dal 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale a Caltagirone. Si trova ora ricoverato in prognosi riservata, ma piantonato in quanto in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Il soggetto, originario dell’Europa orientale, aveva già diversi precedenti di polizia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ramacca per i primi accertamenti e il personale della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona.

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