Sale in piedi sul tetto di un vaporetto in corsa a Venezia: 18enne denunciato. La bravata in un video diventato virale

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Si è arrampicato sul tettuccio di un vaporetto che stava navigando in bacino San Marco, a Venezia. Per questo un giovane di 18 anni, un turista della provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato. Il gesto è stato ripreso con un telefonino e il video, diffuso tra gli altri anche dalla consigliera comunale Monica Poli nota come “Lady pickpocket”, è diventato virale in poco tempo. “Basta, rispetto per la nostra città!”, scrive a commento del filmato la consigliera conosciuta per la sua lotta contro i borseggiatori e per il decoro urbano. Duro anche il presidente della Regione, Alberto Stefani: “Mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri per un video sui social è un atto incosciente e imprudente. Venezia merita rispetto, non gesti esibizionistici che ne mettono a rischio la sicurezza e l’immagine”.

Il giovane protagonista della bravata, in maglietta gialla e con un berretto bianco, appare sopra il tetto del vaporetto, fa qualche passo e sembra rispondere a gesti contro chi lo invita a scendere. Il turista poche ore dopo il primo video ha ripetuto lo stesso gesto ed è stato di nuovo bloccato a bordo dell’imbarcazione: intercettato dal Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale all’altezza di San Zaccaria e accompagnato al Comando del Tronchetto per l’identificazione e gli accertamenti del caso, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione.

Identificato anche l’amico che era con lui, della provincia di Treviso, che riprendeva la brava con il telefonino.