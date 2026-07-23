Il mondo FQ

Mondo

live

Ultimo aggiornamento: 9:29

Iran, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, altre due costrette a cambiare rotta. Nuova ondata di attacchi Usa contro Teheran

di Redazione Esteri
Missili statunitensi hanno colpito l'area intorno a un terminal passeggeri a Shalamcheh, città dell’Iran occidentale vicino al confine iracheno: "Due morti e 11 feriti". Pasdaran: "Se prenderanno di mira le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio". Gli Houthi yemeniti attaccano due navi saudite nel Mar Rosso
Iran, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, altre due costrette a cambiare rotta. Nuova ondata di attacchi Usa contro Teheran
Icona dei commenti Commenti
In Evidenza

Iran, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, altre due costrette a cambiare rotta

“Tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz. Dopo che una delle petroliere, per via di un’esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate”. È quanto si legge in una nota delle Guardie Rivoluzionarie, diffusa dai media iraniani. “Lo Stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e rimarrà completamente chiuso finché gli Stati Uniti continueranno i loro atti di aggressione nella regione – si legge ancora nella nota dei pasdaran -. Nessuna petroliera sarà autorizzata ad entrare o uscire, e qualsiasi nave che cada nella trappola degli Stati Uniti e tenti di passare senza coordinamento con la Repubblica Islamica dell’Iran subirà la stessa sorte”.

Momenti chiave

  • Iran, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, altre due costrette a cambiare rotta
  • Camera Usa dà l'ok a nuovi fondi per la guerra in Iran: provvedimento da 1.150 miliardi di dollari
  • Iran: "Se gli Usa colpiranno le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio"
  • Usa, nuova ondata di attacchi contro l'Iran
    • 09:22

      Axios: “Gli Usa sono tornati a usare il bombardiere a lungo raggio B-1. È un segnale di escalation”

      Secondo Axios, l’esercito statunitense ha utilizzato un bombardiere a lungo raggio B-1 per colpire gli obiettivi in Iran. Si tratta della “prima missione condotta dagli Stati Uniti con un B-1 da quando sono ripresi i combattimenti con l’Iran 12 giorni fa. L’utilizzo dei bombardieri B-1, in grado di trasportare una ventina di bombe da 900 kg o decine di missili da crociera – prosegue l’articolo – ha segnalato una significativa escalation ed espansione della campagna militare statunitense. Il B-1 può volare a velocità supersonica a bassa quota, trasportando un carico bellico più pesante di qualsiasi altro tipo di bombardiere. Il B-1 ha lanciato la sua missione da una base aerea nel Regno Unito ed è stato avvistato su siti web di tracciamento aereo”. Axios fa notare che il CentCom “non ha menzionato la missione del B-1 nel suo comunicato”. 

    • 09:14

      Iran, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, altre due costrette a cambiare rotta

      “Tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz. Dopo che una delle petroliere, per via di un’esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate”. È quanto si legge in una nota delle Guardie Rivoluzionarie, diffusa dai media iraniani. “Lo Stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e rimarrà completamente chiuso finché gli Stati Uniti continueranno i loro atti di aggressione nella regione – si legge ancora nella nota dei pasdaran -. Nessuna petroliera sarà autorizzata ad entrare o uscire, e qualsiasi nave che cada nella trappola degli Stati Uniti e tenti di passare senza coordinamento con la Repubblica Islamica dell’Iran subirà la stessa sorte”.

    • 09:12

      Premier iracheno visita l’Iran: escalation con gli Usa e crisi energetica al centro dei colloqui

      Il primo ministro iracheno Ali al-Zeidi visiterà oggi l’Iran su invito ufficiale del presidente iraniano. Lo ricorda Al Jazeera. I colloqui con Masoud Pezeshkian si concentreranno sulle relazioni bilaterali e l’energia dovrebbe essere un tema cruciale. La visita avviene nel contesto dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, e i funzionari iracheni hanno affermato che contribuire a porre fine a tale escalation è uno degli obiettivi del viaggio. Inoltre, il primo ministro iracheno è reduce da una visita negli Stati Uniti e dopo oggi proseguirà il viaggio diretto in Turchia. Le tensioni regionali saranno al centro di tutte e tre le tappe. 

    • 09:06

      Camera Usa dà l’ok a nuovi fondi per la guerra in Iran: provvedimento da 1.150 miliardi di dollari

      La camera statunitense ha approvato un disegno di legge di bilancio sulla politica per la difesa da 1.150 miliardi di dollari che sblocca i fondi per la guerra in Iran. Il National Defense Authorization Act è stato approvato con 216 voti a favore e 212 contrati. Quasi tutti i democratici e sette repubblicani hanno votato contro la misura. Il testo passa ora al Senato dove il suo futuro è incerto.

    • 09:01

      Missili statunitensi su un terminal passeggeri a Shalamcheh, tra Iran e Iraq: “Due morti e 11 feriti”

      Gli Usa hanno colpito l’area intorno a un terminal passeggeri a Shalamcheh, città dell’Iran occidentale vicino al confine iracheno, secondo quanto riferito da un funzionario locale all’agenzia di stampa Mehr riportato da Al-Jazeera. Secondo quanto dichiarato dal vice governatore del Khuzestan, Valiollah Hayati, due persone sono rimaste uccise nell’attacco statunitense. Undici le persone ferite. “Il traffico al confine di Shalamcheh è ancora aperto e le operazioni di soccorso proseguono sul posto. I feriti nell’attacco stanno ricevendo cure mediche” afferma il funzionario.

    • 08:58

      Iran: “Se gli Usa colpiranno le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio”

      “Il presidente criminale, assassino di bambini e canaglia ha minacciato ancora una volta di colpire le infrastrutture nazionali dell’Iran”, ha dichiarato l’esercito iraniano. “Si annuncia che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alle loro minacce, le Forze Armate della Repubblica Islamica non permetteranno l’esportazione di nemmeno una singola goccia di petrolio e prenderanno di mira le infrastrutture petrolifere, del gas, dell’elettricità e dell’economia della regione”. 

    • 08:51

      Usa, nuova ondata di attacchi contro l’Iran

      Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte una nuova ondata di attacchi contro l’Iran prendendo di mira target militari come chiesto dal commander-in-chief. Lo afferma il Us Central Command.