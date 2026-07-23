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Ultimo aggiornamento: 15:17

Malore in volo per il comandante, atterraggio di emergenza all’aeroporto di Malpensa

di Redazione Cronaca
È successo nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio intorno alle 4 del mattino. Attivato il protocollo per le emergenze aeree e attivata la macchina dei soccorsi.
Malore in volo per il comandante, atterraggio di emergenza all’aeroporto di Malpensa
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Sono stati momenti di paura quelli nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio all’aeroporto di Malpensa. Un aereo di linea ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza nell’aeroporto varesino dopo che il comandante ha accusato un malore improvviso durante il volo.

Il Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines era partito da Palma di Maiorca ed era diretto in Polonia, a Varsavia. quando alle 4.05 l’equipaggio ha comunicato l’emergenza alla torre di controllo dello scalo varesino. È stato richiesto di atterrare per poter consentire l’assistenza sanitaria al comandante. Il velivolo ha quindi cambiato la sua rotta, atterrando in sicurezza a Malpensa intono alle 4.30, senza problemi per i passeggeri.

Come previsto dai protocolli per le emergenze aeree, è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l’invio di due ambulanze, due auto mediche, un’auto infermieristica e i vigili del fuoco. Fortunatamente, l’intervento sanitario per il pilota non si è reso necessario.

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