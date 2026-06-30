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Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a margine dell’evento organizzato da Alleanza Verdi Sinistra per discutere di ambiente ed energia, affrontano la tematica della legge elettorale, che tiene banco all’interno del Parlamento e che la settimana prossima verrà votata in prima lettura alla Camera per poi proseguire il suo iter di approvazione in Senato. “Giorgia Meloni ha tirato giù la maschera – afferma Bonelli – vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, mettendo un premio di maggioranza incredibile e non facendo scegliere i parlamentari agli italiani e questa è un’ipoteca per poi andare alla presidenza della Repubblica”.

Fratoianni: “Il Quirinale non può diventare l’oggetto di una spartizione politica. La presidenza della Repubblica è la garanzia della tenuta costituzionale, ciò che garantisce che anche il dibattito più aspro della dialettica politica più dura possa svolgersi dentro un quadro pienamente democratico. Questa è la presidenza della Repubblica. Il fatto – continua Fratoianni – che Giorgia Meloni ne parli in questi termini, collocandola all’interno di uno degli schieramenti politici, conferma qual è la tendenza di questo centrodestra, che con la forzatura sulla legge elettorale, tenta di prendersi tutte le cariche istituzionali”